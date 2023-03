Qué dice Ron DeSantis en su segundo libro, La valentía de ser libre

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicó un libro con varios pasajes autobiográficos que presentó por primera vez en Miami, una ciudad en la que 7 de cada 10 residentes son latinos. La publicación, titulada The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival (La valentía de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos), repasa varios momentos en la vida de quien se proyecta como un posible candidato republicano para la presidencia en las elecciones de 2024.

El libro aborda momentos clave para DeSantis: desde crecer en una familia de clase trabajadora, jugar en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, trabajar en la Universidad de Yale y la Facultad de Derecho de Harvard, presentarse como voluntario en la Marina tras el atentado del 11 de septiembre y servir en Irak. El trabajo literario consta de 300 páginas en las que el también gobernador de Florida ofrece una mirada más íntima a la importancia de su matrimonio con Casey DeSantis, quien luchó contra el cáncer, y el valor de sus tres hijos.

La valentía de ser libre fue lanzado a la venta en febrero 2023 HarperCollins

Este es el segundo libro de DeSantis. En el anterior, titulado Sueños de nuestros padres fundadores, analizó por qué algunos conservadores recurrieron a los principios originales de Estados Unidos mientras Barack Obama era presidente.

Su nueva obra literaria también es evidencia de la popularidad creciente del gobernador, cuyo nombre no hacía tanto eco hasta que el exmandatario Donald Trump lo ayudó a ser candidato para la gobernación. De acuerdo con la editorial HarperCollins, que dio el sello a la edición de este nuevo texto, se centra en “temas críticos que han llevado a DeSantis al centro del debate sobre el futuro del país (Estados Unidos)”.

Antes de ser el gobernador del “estado del sol”, a quien él mismo rebautizó como “estado de la libertad”, fue congresista y fiscal en los juicios de los acusados de terrorismo en la base de Guantánamo, Cuba. En su libro, el potencial candidato a la presidencia evita los ataques a Trump y elogia varias de sus iniciativas.

Una gira para convertir Estados Unidos en Florida

El gobernador Ron DeSantis está considerado uno de los favoritos del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ron DeSantis se encuentra actualmente en una gira por su libro. El domingo, mientras daba un discurso, no mencionó al expresidente y se centró en su filosofía del gobierno en Florida y de cómo podría trasladarse al “establishment federal” en Washington, D.C. Frente a una multitud reunida en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, añadió: “La lección es que hay que ir a por todas y ser recompensado”.

El político aprovechó también el espacio para reiterar sus ataques contra el llamado “woke-ismo”, una campaña dirigida a programas de diversidad e inclusión. DeSantis opinó que las escuelas deberían dedicarse a “educar y no a adoctrinar”. Asimismo, argumentó que los estados republicanos han liderado el país en impuestos bajos, orden, política educativa, enfoque de la pandemia, entre otros temas.

El libro ha causado diferentes reacciones. Hay quienes acusaron al político de comenzar una campaña presidencial indirecta. También ha recibido fuertes críticas, como la que publicó el New York Times. “Su nuevo libro dejará muy decepcionados a algunos de sus partidarios, que han animado a DeSantis a ‘humanizarse’ para una audiencia nacional. (...) En su mayor parte, La valentía de ser libre carece valientemente de cualquier cosa que se parezca al carisma o a un sentido del humor perceptible. Mientras que su primer libro era lo suficientemente extraño y esotérico como para haber sido escrito por un ser humano, este parece las memorias de un político escritas por ChatGPT”, dicta la reseña de ese medio.

LA NACION