Una foto de la cumbre con Xi publicada por Trump parece haber sido modificada con IA

El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó una foto de la cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, que parece haber sido retocada con inteligencia artificial, según expertos consultados este viernes por la AFP.

La foto muestra a Trump luciendo una corbata azul lisa y un único guante negro, cuando fotos y videos en directo lo mostraban con una corbata a rayas y con las dos manos enguantadas.

Una mujer en segundo plano también lleva zapatos diferentes y ha desaparecido una marca roja en el avión del dirigente chino.

Consultada por la AFP, la Casa Blanca no respondió de inmediato.

La foto está tomada en la pista de aterrizaje de la base Andrews, en las afueras de Washington, donde un avión militar cruzó el cielo a baja altitud, lo que provocó una mueca de desconcierto de Trump.

La fotografía elude a esa mueca, que se hizo viral en redes sociales.

El presidente estadounidense publica regularmente imágenes generadas por IA en su cuenta de Truth Social.

Esta última fotografía se difunde en un momento en que el gobierno ha intentado prohibir el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, Msnow y Politico.

Su expulsión llevó a los miembros del "pool" televisivo de la Casa Blanca —CBS, ABC, NBC y Fox— a decidir dejar de participar en este dispositivo crucial, en una inédita muestra de solidaridad.

"Dado que existen varias versiones de esta escena (...), estoy seguro de que esta imagen ha sido retocada", afirma a la AFP Walter Scheirer, un segundo experto de la Universidad de Notre Dame.

Tras desplazarse a Pekín en mayo para una cumbre con Xi, Trump ya había publicado una imagen retocada en la que Joe Biden aparecía desorientado frente al presidente chino.

"Los políticos alteran regularmente la realidad a su antojo", dijo Walter Scheirer.

"A veces estos retoques son anodinos", asegura, pero "en otros casos la interpretación de la foto cambia por completo, hasta el punto de parecer más bien propaganda".