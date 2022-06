Una mesera rompió en llanto cuando descubrió que los clientes no le dejaron propina: “¡Mejor ni vengan!”

En Latinoamérica existe un fuerte debate sobre la propina. A diferencia de Estados Unidos, donde es casi un deber al ir a un restaurante, en los países de habla hispana todavía se discute si se trata o no de una obligación. Recientemente, una mesera en Bayamón, Puerto Rico, avivó el debate luego de contar su experiencia en redes sociales. Mientras lloraba, explicó que tras ofrecer el servicio, no le dieron nada a cambio. “Si usted viene a comer a lugar donde hay meseros y no tiene dinero para dejar propina, mejor ni venga”, expresó la joven en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La joven, quien se identificó como Joyce Ferrer, narró de manera detallada que desde que los clientes llegaron al restaurante, ella los atendió lo mejor que pudo. Incluso se quejaron porque el arroz estaba frío y les hizo un descuento. No obstante, luego que ordenaron la cuenta, se llevó una gran sorpresa: pagaron la cantidad exacta y no le dejaron nada de propina. “Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen. No lo puedo creer, yo los traté súper bien”, inició la grabación.

Una mesera en Puerto Rico explotó en redes sociales tras no recibir propina

Ferrer manifestó que se esforzó mucho por atender aquella mesa y sintió no valió la pena. “La persona me pide la cuenta, se la cobró mi hermana y no puedo creer que el ticket era de US$100 y no me dejaron ni un solo dólar. Me olvidé de las demás órdenes para que todo saliera bien con ellos”, expresó la joven, quien luego agregó: “Y no piensan. La gente no entiende que yo no hago la comida, de eso se encarga la cocina. Yo doy un servicio”.

Tras su publicación, el video causó un sinfín de reacciones. Entre ellos, una persona comentó: “Hay que tener más empatía hacia los demás. Quizás eso sea una tontería, pero no se sabe las otras cosas por las cuales ella quizás esté pasando y son los pequeños detalles que abruman aún más. Pónganse en los zapatos de los demás. ¿Te hubiera gustado este tipo de feedback?”.

Sin embargo, no todos coincidieron con su percepción. “Si fue así como ella dice, entonces debe buscar ayuda psicológica porque en cualquier trabajo habrá clientes difíciles. Se trata de saber manejar la situación a tu favor sin que te afecte”, expresó otro usuario, quien añadió que no imaginaba cómo reaccionaría de la joven si alguien la insultara.

Por otra parte, otro usuario opinó acerca de la falta de comprensión. “Los clientes cada día son más exigentes y poco tolerables. Creen que lo merecen todo y en vez de resolver las cosas hablando, las quieren solventar peleando. Así vivimos en 2022″, manifestó.

Dejar o no propina, ese es el dilema

Las propinas suelen ser una manera de agradecer el buen servicio que se recibió en algún establecimiento (Crédito: Univision) Univision

Lo cierto es que pese a la variedad de opiniones, la propina no es obligatoria, incluso si se ofrece el mejor trabajo posible. No obstante, es necesario considerar que son muchos empleados que dependen de ella.

En general, la costumbre es dejar entre el 10 y el 15% del total de la cuenta. La variación del porcentaje muchas veces se da cuando la atención es excepcional, y lo mismo ocurre cuando es deficiente. La propina también es vista como una muestra de “respeto y reconocimiento” a quienes brindan un servicio.