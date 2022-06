Su esposa le hizo una cámara oculta en el avión y su inesperada reacción cautivó a todos: “No puedes saltar”

Las redes sociales son una gran herramienta para dar a conocer tanto historias conmovedoras como graciosas. Juan Pablo se llevó la sorpresa de su vida luego de que su esposa Celeste le jugara una broma mientras iban en un avión. Le dijo que estaban esperando a su primer bebé frente a todos los pasajeros y su reacción no fue más que de incredulidad. En realidad, se quedó pasmado y sin poder creer lo que escuchaba.

Se trata de la influencer Celeste Pellegrini, quien se dedica a crear contenido de comedia en las redes sociales, principalmente en TikTok. Para continuar divirtiendo a sus seguidores, decidió hacerle una broma a su esposo quien es mejor conocido como Banaz, y le pidió a una de las azafatas que le diera la noticia a través del megáfono para que todos los tripulantes de la aeronave escucharan.

Un joven se volvió viral por su reacción al saber que será papá

“Buenas tardes, nos gustaría compartir buenas noticias. Este es un mensaje para Juan Pablo de su esposa Celeste: ‘Felicidades, mi amor. ¡Vas a ser papá!”, dijo la aeromoza en los altavoces del avión. Para ese instante, la tiktoker ya grababa la reacción de Juan Pablo, así que logró captar el momento en que él recibió la noticia y luego las personas que abordaban junto con ellos se desvivieron en aplausos, pues creían que era cierto.

La esposa se desvivió en risas al ver la cara de sorpresa

Fue tanta su sorpresa que los demás pasajeros soltaron algunas risas e incluso uno de ellos le dijo “no puedes saltar del avión”, para hacer referencia a que su cara no mostraba felicidad y parecía que había recibido una mala noticia. A su lado estaba Celeste, quien no paraba de reír mientras le daba la mano para calmarlo un poco.

Además, la trabajadora de la aeronave observó su reacción y le dijo: “Sí, eres tú, vas a ser papá”. Al parecer, el hombre todavía no creía que se trataba de él. Además, no tenía ni la menor idea de que lo que estaba sucediendo era toda una broma. Finalmente, se despabiló un poco y le dio un beso a su esposa, pero aún anonadado por la noticia del supuesto nuevo bebé.

La broma divirtió a todo el avión

A decir de la también youtuber mexicana, siempre había querido hacerle una broma de ese calibre a Banaz y decidió hacerlo en ese vuelo porque no iba mucha gente con ellos. El video se volvió tan viral en la red social que ya acumula ocho millones de reproducciones, más de un millón de “me gusta” y cientos de comentarios en los que se burlan de la reacción del “futuro padre”.

Los tiktokeros no dudaron en expresar su gracia y dejaron algunos comentarios en el posteo: “Entre broma y broma, la verdad se asoma”, “Algo me dice que sí hay bebé”, “Lo más divertido fue el señor que le dijo que no podía saltar del avión”. La mayoría de los usuarios se burlaron tanto de la reacción de la víctima de Celeste, como de los pasajeros que lo vieron tan sorprendido que le dijeron que no se podría abandonar el avión.