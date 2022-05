Una mujer advierte sobre el uso de la barra de la piscina en los hoteles y se hace viral en TikTok

Las piscinas o piletas, según como se les dice en las diferentes regiones hispanas, son una de las mejores ideas para el verano y el clima cálido, en especial si la experiencia se acompaña de una piña colada o de cualquier bebida fresca. Sin embargo, hay un gran “pero”, pues este tipo de convivencias podrían causar enfermedades e incómodos síntomas al mínimo descuido. Una usuaria de TikTok expuso a través de un video algunas razones por las que no recomendable ingresar a una piscina que incluya barra de bebidas y hasta ahora acumula más de cuatro millones de reproducciones.

Fue @twofoodpiggie la que compartió un corto video de ocho segundos en el que se ve a varias personas que disfrutan de una bebida en medio de una pileta con barra, pero la descripción fue la que explicó: “Una chica no entendía por qué algunas personas salían de la piscina para usar el baño”.

¿por qué nunca hay que usar la barra de la pileta en los hoteles?

Este simple mensaje despertó la curiosidad y algunas reacciones, ya que dio a entender que realmente hay muchas personas que prefieren utilizar la piscina como un baño público y más cuando se está en una barra libre, donde todo el tiempo se consumen líquidos que se convierten en idas al baño. Además, hay gente que no sigue las medidas de higiene necesarias, por lo que se podría contraer alguna enfermedad o infección en cualquier momento.

Aunque para muchos parezca exagerado, a la mayoría de la gente no le interesa en medio de qué tipo de líquidos o fluidos nadan, pero es algo que se debe tomar en cuenta, sobre todo si hay niños por entrar al agua, o si se trata de una persona altamente sensible a las bacterias. Y lo más importante es que cada usuario tome consciencia de cuidar a los demás y de su propia higiene para no exponer a otros a alguna infección..

Las infecciones que se pueden contraer en una piscina

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas más comunes que acompañan las infecciones son: diarrea, sarpullidos en la piel, dolor de oído, tos, congestión nasal y dolor de ojos. Las enfermedades reportadas con mayor frecuencia dentro de una piscina se enlistan a continuación:

Enfermedad gastrointestinal aguda (como diarrea o vómitos).

Enfermedades de la piel (como sarpullido).

Enfermedad respiratoria aguda (como tos o congestión).

Las albercas son un lugar divertido en el cual refrescarse, pero también un área infecciosa si no existen los cuidados adecuados Unplash

Precauciones para tomar en una piscina

Hay algunas maneras de tomar precauciones al momento de ir a algún lugar acuático, pero las primordiales y más sencillas serían mantener los microbios fuera del agua. Esto quiere decir que si una persona ha tenido diarrea o alguna otra enfermedad en las últimas dos semanas, no debería meterse a nadar.

Esa es una forma de cuidar a los demás, pero también se puede disminuir el riesgo si no se toma agua de la estancada y se secan los oídos después de nadar. Más vale prevenir si no se quiere terminar en cama con un molesto sarpullido o, en los peores casos, en el médico.