Una predicción que Yelich no recuerda y una 'C' que cambió a los Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — El mánager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, celebraba la presencia de su equipo en la Serie Mundial cuando compartió que el recién nombrado capitán del equipo, Christian Yelich, había vaticinado este momento varios meses antes.

“Yeli lo dijo al principio de la temporada”, comentó Murphy después de que los Cerveceros completaran su barrida de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers. “Dijo: ‘Más vale que empiecen a creer porque vamos a la Serie Mundial’, y aquí estamos”.

Solo hay un problema. Yelich no recuerda haber dicho eso.

“No me acuerdo”, señaló Yelich el jueves, un día antes de que los Cerveceros reciban a los Rays de Tampa Bay en su primer juego de la Serie Mundial desde 1982. “Él me dijo que yo dije eso. No sé. Pero creo que durante el año, simplemente lo creí. Creo que tienes que creerlo y tienes que esperar a llegar ahí. No quieres afrontarlo como: ‘Guau, no puedo creer que estemos aquí’. Deberías esperar haber llegado, especialmente con el tipo de equipo que hemos tenido”.

Dijera Yelich eso o no, no sorprende que su supuesto comentario tuviera tanto peso.

El y el lanzador Brandon Woodruff son los únicos jugadores que han estado en el roster de Milwaukee durante la racha de ocho apariciones en postemporada de los Cerveceros en nueve temporadas. Los Cerveceros lo adquirieron de Miami en 2018, y más tarde ese año fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. El valor de Yelich en el clubhouse se ha mantenido tan fuerte como siempre, incluso mientras ha lidiado con lesiones en los últimos años y una baja en su producción esta temporada.

Ser elegido como el primer capitán de los Cerveceros

Los compañeros dicen que la decisión de los Cerveceros de nombrar a Yelich como el primer capitán en la historia de la franquicia, en el último fin de semana de la temporada regular, solo formalizó lo que ya sabían.

“Ha sido capitán desde antes de que le pusieran la ‘C’”, manifestó el jardinero Sal Frelick. “Todos lo sabemos”.

Es uno de tres capitanes activos en las Grandes Ligas, junto con Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, y Salvador Pérez, de los Reales de Kansas City.

Ahora Yelich está desempeñando un papel importante para ayudar a que los Cerveceros regresen a la Serie Mundial por primera vez desde que Yount los llevó allí durante su temporada de Jugador Más Valioso de 1982. Esta no ha sido una temporada destacada para Yelich, cuyo porcentaje de embasarse de .315 y OPS de .692 fueron mínimos de su carrera.

Import dar un paso al frente en la postemporada

Últimamente ha respondido.

Yelich puso fin a una racha de 18 juegos consecutivos de postemporada sin una carrera impulsada cuando conectó un sencillo productor en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en San Diego. En esta postemporada lleva 7 hits en 24 turnos, para un promedio de .292 que supera su promedio de la temporada regular de .235.

Murphy dice que notó cuánto significaba la “C” para Yelich.

“Fue real para él”, expresó Murphy. “Te das cuenta cuando le das algo a alguien o cuando le haces saber algo. Fue real para Yelich, de una manera que incluso me sorprendió. Desde entonces, no sé los números, pero solo sé que este tipo está afinado. Está concentrado".

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