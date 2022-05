Una trabajadora de Amazon cuenta cómo se gana dinero sin “hacer nada” y abre un debate en redes

Hace poco un video viral en TikTok desató gran polémica entre los usuarios de redes sociales al mostrar cómo muchos trabajadores ganaban dinero “sin hacer nada” en Amazon, una de las empresas más reconocidas a nivel mundial. Mediante una grabación, la usuaria @arlenari publicó las imágenes en sus redes sociales y reveló cómo es el comportamiento de sus colegas en horas de trabajo. El material audiovisual es tendencia.

Lauren arrasó en el mundo cibernético por un curioso detalle: subió una grabación bajo el nombre “cómo es trabajar en Amazon para no hacer nada”. En el registro, ella aparece sentada durante horas esperando a que le pongan una tarea en el almacén. En las imágenes, se puede ver a múltiples compañeros de la joven apoyados en la pared mientras esperaban nuevas indicaciones: “Todavía no pasó nada después de 10 minutos... No hay estaciones disponibles”, indicó.

Usuaria de TikTok revela cuánto gana por "no hacer nada" en Amazon

En esa línea, la protagonista de esta historia explicó que la empresa “ha estado ofreciendo VTO (tiempo libre voluntario que la empresa no paga) pero nadie lo acepta, excepto una pequeña cantidad de personas”. Su grabación ya acumula casi cinco millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que desean seguir sus pasos.

La reacción en redes sobre su trabajo en Amazon

Pasaron las horas y el video de Lauren comenzó a generar diversas opiniones. Algunos criticaron la actitud de la joven y aseguraron que ella no debería quejarse por recibir dinero sin hacer casi nada en el trabajo. Mientras tanto, otros cibernautas precisaron que los colaboradores no deberían verse obligados a esperar de pie: “Los empleados deben contar con las comodidades básicas, como mínimo, debe poder esperar en la sala de descanso”, dice uno de los comentarios.

Ante las malas reacciones y críticas, la chica se animó a responder las preguntas de los usuarios. “¿Te están dejando tener tu teléfono allí ahora?”, consultó uno. Ante esta interrogante, la joven detalló que los aparatos móviles están permitidos en su ubicación en caso de emergencia: “Gracias por todos los comentarios en mis videos anteriores. No esperaba tantas visitas y comentarios”, escribió Lauren.

Trabajadora de Amazon se defiende de las críticas en TikTok

¿Cuánto paga Amazon por hora?

De acuerdo al diario LA Times, el salario inicial de Amazon es de 15 dólares por hora, pero con los mercados laborales creciendo con tanta estrechez en varias regiones del país, la compañía dijo que los recién contratados podrían ganar hasta 22,50 dólares por hora.

En Amazon, se trabaja de media ocho horas al día y los turnos se dividen en tres franjas horarias: por la mañana, de 7 a 15 horas, por la tarde, de 15 a 23 horas y por la noche, de 23 a 6:30 horas, señala el sitio web noticiastrabajo.es.

Amazon es una tienda de comercio electrónico estadounidense que ofrece una amplia gama de productos, lo que incluye libros, música, películas, y computadoras.

También ofrece servicios basados en la web, fabrica dispositivos electrónicos tales como Kindle y tabletas, y ofrece servicios de auto-publicación, detalla el sitio web bnamericas.com.

¿Es difícil conseguir un trabajo en Amazon?

En general, conseguir un trabajo en Amazon es relativamente fácil debido a las miles de ofertas de trabajo en un momento dado. Especialmente si se desea trabajar en un centro logístico, se puede presentar la solicitud en línea y pasar por un proceso de contratación rápido, siempre que se cumpla con la verificación de antecedentes y se tenga al menos 18 años, precisa el sitio web.