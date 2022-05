Compró una escultura por 35 dólares y descubrió un inesperado misterio detrás

En un día como cualquiera, Laura Young acudió a una tienda Goodwill, parte de una industria de buena voluntad que ofrece trabajo a personas vulnerables y está financiada por negocios de segunda mano, en busca de artículos para revender. Fue en 2018 cuando se topó con un busto de mármol que le pareció una buena opción de decoración para jardín y lo adquirió por 34,99 dólares, sin saber que podría tener una increíble historia detrás.

No era la primera vez que Young, dedicada a una tienda de antigüedades en Austin, Texas, encontraba una pieza estéticamente atractiva que podría vender a más del triple de su precio original, por lo que no le pareció extraño encontrar esa escultura. En su recorrido por la tienda, lo vio “en el piso, debajo de una mesa. Se veía bastante sucio, bastante viejo”. Un empleado le ayudó a subirlo a su vehículo y lo aseguró con el cinturón como si fuera un pasajero más, esa anécdota tiene una divertida fotografía que ejemplifica a la perfección el desconocimiento del valor de la pieza.

La información de The Art Newspaper apunta a que el lugar que albergaba esta obra estaba en Baviera, Alemania, en el Pompejanum, que se presume fue saqueado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no hay certeza sobre cómo el retrato, cuyo origen podría estar entre el siglo I a. C. hasta principios del siglo I d. C., y que el rey Luis I de Baviera habría conservado, llegó a Estados Unidos y específicamente a la tienda Goodwill en Texas. Será difícil descubrirlo, incluso Laura Young, asidua a estas compras, reconoce que los filtros de la tienda no permiten conocer el origen porque solo se encargan de abrir una puerta detrás del local para permitir que cualquier persona done objetos para la beneficencia.

Laura intentó conocer más de la pieza cuando notó los signos de deterioro y, tras un año de conversaciones con expertos en historia del arte, y con la asesoría de una abogada que le advirtió sobre no tratar de venderla para evitarse problemas legales, hicieron contacto con autoridades alemanas para asegurar el traslado de la pieza. Aunque lamentó no poder quedarse con el busto, Young quedó satisfecha: “De cualquier manera, me alegro de haber sido una pequeña parte de (su) larga y complicada historia, y se veía genial en la casa mientras lo tuve”.

Una vez que la autenticidad del retrato fue corroborada por expertos en Alemania, firmaron un acuerdo para devolverlo en 2023 y permitir su exhibición en el Museo de Arte de San Antonio, en Texas, desde el 4 de mayo hasta entonces. “Es una gran historia cuya trama incluye la era de la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia internacional, el arte del antiguo Mediterráneo, la investigación de tiendas de segunda mano, la histórica realeza bávara y la cuidadosa administración de quienes cuidan y preservan las artes, ya sea como individuos o instituciones”, dijo en un comunicado la directora del museo, Emily Ballew Neff. Los boletos están disponibles en el sitio oficial para recorrer el museo y conocer esta misteriosa obra de arte.