Van Hollen desafiará a Schumer para ser líder de la mayoría demócrata en el Senado

El senador estadounidense Chris Van Hollen anunció el jueves que desafiará a Chuck Schumer por el puesto de líder demócrata en el Senado, al prometer un nuevo liderazgo para la Cámara Alta del Congreso tras las elecciones de medio mandato.

El anuncio del senador progresista desata un enfrentamiento interno en el partido a pocos días de que los demócratas derrotaran a los republicanos y recuperaran el control del Congreso, en un duro golpe para el presidente Donald Trump.

"En estas elecciones, los estadounidenses nos pidieron que acabáramos con una economía amañada en contra de la clase trabajadora y alimentada por la corrupción política. Para cumplir con eso, necesitamos un nuevo liderazgo", escribió Van Hollen, de 67 años, en la red social X.

"Por eso me postulo para líder de la mayoría del Senado", agregó.

Schumer, de 75 años, quien ha sido líder demócrata del Senado durante mucho tiempo, ha enfrentado peticiones de algunos miembros de su partido para que ceda el paso a un nuevo liderazgo.

Pero Van Hollen, que cuenta con el apoyo de algunos de los progresistas más activos dentro del partido, es el primer senador en desafiarlo abiertamente.

El senador Bernie Sanders, un independiente de izquierda que forma parte del grupo parlamentario demócrata, dijo esta semana que no apoyaría a Schumer para que continuara en su cargo.

El recién elegido Abdul El Sayed, de Míchigan, publicó en X que también respaldaba a Van Hollen.

Schumer dijo que acogía con agrado el debate sobre el futuro del partido, pero insistió: "Tengo los votos para seguir desempeñando el cargo de líder demócrata".

"Espero con entusiasmo liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir con lo prometido al pueblo estadounidense", escribió en X.