Van Hollen desafiará a Schumer por el liderazgo demócrata del Senado

WASHINGTON (AP) — El senador demócrata Chris Van Hollen manifestó el jueves que se postulará para líder de la mayoría del Senado en el próximo Congreso, planteando un desafío para el líder Chuck Schumer después de que el partido arrasara en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Van Hollen, de Maryland, señaló en un comunicado que “el pueblo estadounidense pidió un cambio” y que por eso se postula.

“Ahora nos toca a nosotros estar a la altura de este momento, y para hacerlo necesitamos un nuevo liderazgo”, expresó Van Hollen. “Esto no se trata de una sola persona... se trata de responder al llamado del pueblo estadounidense. Por eso me postulo para líder de la mayoría en el Senado”.

Schumer ha dicho que cuenta con el apoyo necesario para ganar la contienda. La elección, a puerta cerrada y mediante voto secreto, se llevará a cabo en diciembre.

Será la primera elección disputada para el liderazgo demócrata en décadas. La cuestión de si reelegir a Schumer ya ha dividido a la bancada, y muchos senadores no dirán públicamente por quién votarán. En privado han deliberado sobre qué mensaje extraer de la elección. Schumer reclutó a muchos de los candidatos ganadores del partido y recaudó dinero para ellos.

Schumer ha estado hablando con senadores demócratas desde los recientes comicios y elaborando una agenda para 2027. En reuniones privadas de la bancada esta semana, expuso un plan amplio para sus primeros 100 días en el poder.

“Voy a ganarla”, le dijo Schumer a The Associated Press en una entrevista la semana pasada.

En un comunicado tras el anuncio de Van Hollen, Schumer expresó que da la bienvenida a cualquier discusión sobre el futuro de la bancada.

“Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos —55 escaños y contando es un resultado increíble— y tengo los votos para seguir sirviendo como líder demócrata”, declaró Schumer. “Espero con interés liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir para el pueblo estadounidense”.

Las divisiones entre los demócratas precedieron la contienda

Aunque Schumer es el favorito para ganar, la postulación de Van Hollen deja al descubierto una grieta en el partido que se abrió en la primavera de 2025, cuando Schumer quedó a la defensiva debido a que se alineó con los republicanos en una votación sobre gasto público.

Aunque desde entonces Schumer se ha reivindicado dentro de su bancada —al guiarla durante un cierre del gobierno el año pasado y orquestar grandes victorias en las elecciones—, muchos en la base demócrata están presionando para que haya un cambio generacional.

Van Hollen, de 67 años, no es mucho más joven que Schumer, de 75. Pero se ha posicionado como una cara nueva en el partido. También ha dicho que está sopesando postularse para presidente.

Mientras que la mayoría de los senadores demócratas han dicho que apoyan a Schumer o están indecisos, Van Hollen cuenta al menos con una persona que lo respalda: el senador electo Abdul El-Sayed , de Michigan, quien ganó una elección reñida en su estado la semana pasada. Él publicó en la red social X el jueves por la noche que su mayoría necesitará un “liderazgo audaz”.

“En abril le pedí al senador @ChrisVanHollen que liderara nuestra bancada como candidato porque lidera con valentía y experiencia”, escribió El-Sayed. “Necesitamos ambas cosas ahora mismo. Por eso me enorgullece respaldarlo en su intento de encabezar nuestra mayoría en el Senado”.

Los senadores Bernie Sanders, independiente por Vermont, y la demócrata Elissa Slotkin, de Michigan, también pidieron un nuevo liderazgo en una conferencia de prensa el martes, aunque ninguno respaldó a un candidato específico.

Varios senadores han dicho que respaldan a Schumer, incluido el senador entrante por Ohio, Sherrod Brown, quien derrotó al senador republicano Jon Husted la semana pasada.

El senador Angus King, un independiente por Maine que se alinea con los demócratas y tiene voto para elegir un líder, emitió un comunicado tras el anuncio de Van Hollen: “¿Por qué despedirías al mánager cuando acabas de ganar la Serie Mundial?”

“Chuck Schumer es uno de los principales arquitectos de las elecciones más exitosas de la historia moderna, y no veo ninguna razón para cambiar el liderazgo que ayudó a hacer posible ese éxito”, escribió King.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.