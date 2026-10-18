Vance culpa a la inmigración de la violencia en Francia

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó el sábado que la inmigración era responsable de la violencia ocurrida al margen de las manifestaciones en Francia y acusó a la oposición demócrata de querer el mismo "futuro" para Estados Unidos.

Vance, de 42 años, que representa la facción más nacionalista del Partido Republicano, critica muy a menudo las políticas de inmigración en Europa, que considera laxas.

"Los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia y a otros países en nombre de la diversidad y la compasión. Ignoraron cuestiones fundamentales de asimilación y compatibilidad. Se les advirtió que esto conduciría a lo que estamos viendo y no escucharon", escribió Vance en X.

"Rezo para que Francia, un país hermoso de gente increíble, ponga fin a esta locura antes de que más de sus monumentos ardan", dijo el republicano al comentar un video que mostraba el incendio del ayuntamiento de Limoges.

El vicepresidente, considerado un posible candidato para las presidenciales de 2028, estableció un vínculo con las elecciones de medio término que se celebrarán el 3 de noviembre en las que los republicanos podrían perder el control del Congreso.

"Espero que los estadounidenses estén atentos. Este es el futuro que los congresistas demócratas quieren para nuestro país", señaló.