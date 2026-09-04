Vance dice que la lucha contra Irán no es una "guerra" mientras Trump lidia con conflicto impopular

WASHINGTON (AP) — El vicepresidente JD Vance rechazó el jueves el uso de la palabra “guerra” para describir los combates de Estados Unidos con Irán, y evitó pronosticar si el conflicto, que dura ya seis meses, terminará antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en las que los republicanos tratarán de conservar sus estrechas mayorías en el Congreso.

“Yo no lo llamaría guerra”, afirmó Vance al ser preguntado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca si los combates podrían acabar antes de que los votantes acudan a las urnas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre. “Ahora mismo, no hay enfrentamientos activos”.

La afirmación de Vance se produjo a pesar de que Irán disparó el jueves a Kuwait, aliado de Washington en el golfo Pérsico, dentro de las represalias por los ataques estadounidenses contra el país a principios de semana.

Según el vicepresidente, Estados Unidos tenía la “responsabilidad” de llevar a cabo los ataques de esta semana porque Teherán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz.

El intento de Vance de minimizar la intensidad de los combates pone de manifiesto la difícil tarea que enfrentan Trump y su gobierno para intentar persuadir a los votantes de que mantengan a los republicanos al frente del Congreso, incluso cuando el impopular conflicto —que, según manifestó la Casa Blanca al inicio, duraría unas semanas— ha elevado el precio de los combustibles y ha hecho que los consumidores tengan que lidiar con una inflación más alta.

Vance manifestó que no quería fijar “plazos artificiales”.

“Pero cuando usted pregunta ‘¿Cuándo terminará esto?’, me está haciendo una pregunta tipo ‘¿Cuándo dejarán los iraníes de disparar contra los barcos?’”, dijo. “Creo que la realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendría que preguntárselo a los iraníes”.

La Casa Blanca enfrentó un minucioso examen en julio después de reclasificar a cuatro soldados caídos, así como a decenas de heridos, en su Sistema de Análisis de Bajas de Defensa, al que funcionarios del Pentágono han señalado repetidamente como la fuente definitiva sobre las cifras de muertos y heridos del conflicto. Quienes fallecieron o resultaron heridos en combates luego del colapso de un breve alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fueron clasificados en una nueva categoría llamada “Operaciones en el extranjero”, tras haber sido contabilizados inicialmente en los totales de la guerra.

EE.UU. insiste en que sale más petróleo del golfo, pero el precio sigue alto

El Brent continuaba el jueves por encima de los 95 dólares por barril. El referente internacional rondaba los 72 dólares por barril el día anterior al inicio del conflicto.

Aun así, Trump y sus asesores han intentado promover la idea de que la Marina controla el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo. Insisten en que, por la crucial vía marítima, sale ahora casi tanto crudo procedente del golfo como antes del conflicto.

Vance señaló en la conferencia de prensa del jueves que Estados Unidos escoltó alrededor de 15 millones de barriles de petróleo el miércoles. Esto ocurrió después de que el secretario de Energía, Chris Wright, dijera a la televisora CNBC el miércoles que 17 millones de barriles cruzaron el estrecho el lunes con ayuda de la Marina. Antes de la guerra, por Ormuz pasaban alrededor de 20 millones de barriles.

Pero el tráfico de buques a través del estrecho sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la guerra, según firmas independientes que rastrean el tráfico marítimo.

La semana pasada hubo 102 tránsitos, y 126 la anterior, según la empresa de datos de transporte marítimo Lloyd’s List Intelligence, frente a los 130 o más diarios de antes de la guerra.

En los últimos 28 días han salido del estrecho un promedio de 5 millones de barriles diarios, según TankerTrackers.com. Otras estimaciones recientes oscilan entre los 2 y los 6 millones de barriles por día.

Trump ha intentado calmar a los mercados volátiles

A lo largo de la guerra, Trump ha informado repetidamente de avances en las negociaciones o ha retirado las amenazas de acciones militares en el último momento cuando los mercados globales se han puesto nerviosos. Y las bolsas han reaccionado con rapidez a sus señales públicas de paz o a los indicios de progresos.

“El gobierno sigue intentando influir en los mercados petroleros a base de declaraciones”, dijo Rosemary Kelanic, directora para Oriente Medio en Defense Priorities, acerca de las afirmaciones de la Casa Blanca de que el flujo de petróleo aumentó de forma drástica. “Y parece que lo están haciendo otra vez para evitar que los precios suban demasiado, de modo que puedan alargar el plazo hasta que se produzca un aumento mayor”.

Ante la negativa de la República Islámica de ceder a la campaña militar estadounidense, Trump se ha decantado por un enfoque de doble vía que combina la presión económica con amenazas de una escalada militar, si fuera necesario.

Trump ha subrayado insistentemente que la campaña lanzada por Estados Unidos e Israel ha sido devastadora para la Marina y las fuerzas aéreas de Teherán. Funcionarios iraníes señalaron que el país ha sufrido daños, directos e indirectos, por valor de 270.000 millones de dólares. En las primeras semanas, los ataques israelíes eliminaron a gran parte de la estructura de liderazgo del gobierno teocrático, incluido su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Aun así, Irán ha encontrado margen de presión gracias a sus propios ataques en el estrecho y contra aliados de Washington en el golfo Pérsico. Pero la Casa Blanca ha intentado señalar que la vía marítima perderá importancia con cada día que pase, al tiempo que sostiene que pasa más petróleo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en una entrevista con Fox Business esta semana que el estrecho de Ormuz se convertirá en un “tramo de agua sin valor” en 2 años, a medida que los nuevos oleoductos terrestres previstos en la región permitan evitar ese cuello de botella energético. El propio Trump recurrió a las redes sociales el jueves para destacar un reporte noticioso sobre el esfuerzo de Siria por transformar el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea, en una ruta para que los exportadores del golfo lleguen a los mercados internacionales.

Mientras, Irán y Omán han discutido recientemente un enfoque por fases para gestionar de forma conjunta el tráfico de buques a través de Ormuz.

Analistas: Trump entra en compás de espera antes de los comicios

La Casa Blanca sostiene que está logrando avances para asfixiar económicamente a los sectores más radicales de Irán, incluyendo la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica. Por ahora, sería un gran paso para Trump aceptar cualquier plan que coloque a Teherán en posición de reclamar el control del estrecho, según analistas.

“Me cuesta creer que el presidente aceptaría algo que devuelva siquiera un mínimo de control a (la Guardia Revolucionaria) sobre el estrecho, control que se le ha arrebatado”, manifestó Richard Goldberg, que se desempeñó como asesor principal en política hacia Irán en el primer mandato del republicano.

Aaron David Miller, investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace, apuntó que la República Islámica no parece dispuesta a “dejar que Trump salga del aprieto”, pese al enorme daño que se está infligiendo a su economía.

Al mismo tiempo, agregó, Trump parece haberse instalado en un compás de espera de cara a las elecciones de mitad de mandato: uno en el que evita tanto retomar los bombardeos totales contra Irán como hacer concesiones a Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

“La Casa Blanca no quiere una guerra a gran escala, y no quiere que se la vea ofreciendo concesiones masivas”, sostuvo Miller. “La estrategia que están siguiendo evita ambas cosas”.

Los periodistas de The Associated Press Jonathan J. Cooper y Josh Boak en Washington, y David McHugh en Fráncfort, Alemania, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.