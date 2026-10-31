Vancouver asegura el Oeste y Griezmann queda contra las cuerdas en la MLS

Charlotte FC goleó 4-0 al Orlando City este sábado y dejó contra las cuerdas al francés Antoine Griezmann en la carrera por los playoffs de la MLS, mientras Vancouver Whitecaps aseguró el primer puesto del Oeste gracias al empate de Dallas en Kansas City.

Con goles de Henry Kessler (6'), Allan Saint-Maximin (49'), Abdoulaye Doucouré (84') y Rodolfo Aloko (90+4'), Charlotte firmó una contundente victoria que le permitió mantenerse en la pelea por un lugar entre los cuatro primeros de la Conferencia Este, con 53 puntos.

"Fue una buena presentación", dijo el técnico de Charlotte, Dean Smith. "Me sentí cómodo durante todo el partido, estos triunfos nos sirven después de las dificultades fuera de casa".

"Es importante que los jugadores entiendan que deben tener un impacto en el partido", aseguró.

Un centro preciso en una acción a balón parado permitió a Kessler abrir el marcador con su segundo gol de la temporada, mientras que Saint-Maximin amplió la ventaja al inicio de la segunda mitad con un remate desde el borde del área.

Doucouré y Aloko, de 19 años, completaron la goleada de Charlotte, que celebró su primera victoria ante Orlando en el Bank of America Stadium.

Orlando, que dominó la posesión durante largos pasajes del encuentro, careció de la eficacia exhibida en jornadas anteriores en un partido clave para sus aspiraciones de cara al cierre de la temporada regular.

Griezmann, de 35 años, disputó los 90 minutos, pero no logró prolongar la racha que lo había situado entre los principales candidatos al premio al Jugador Más Valioso (MVP), gracias a los seis goles anotados entre las jornadas 29 y 33 de la temporada.

Los leones ocupan uno de los dos puestos de clasificación al repechaje con 43 puntos, cuatro menos que Red Bull New York que cuenta con un partido menos y amenaza con dejar fuera al cuadro morado.

Orlando City enfrentará a New England en la última jornada mientras que Charlotte visitará al Inter Miami de Lionel Messi sin Saint-Maximin, quien recibió tarjeta roja directa al minuto 89.

- Vancouver es primero del Oeste -

El FC Dallas sentenció sus posibilidades de terminar líder de la Conferencia Oeste al empatar 1-1 frente al colista Sporting Kansas City en el Children’s Mercy Park (Kansas).

El croata Petar Musa, segundo máximo anotador de la liga norteamericana (MLS) con 22 goles, falló un penal en la última acción del partido.

Los tejanos suman 55 puntos y, con un partido más disputado, ya no pueden alcanzar a los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

El conjunto canadiense, que acumula 58 unidades, se aseguró el primer puesto del Oeste al imponerse en el principal criterio de desempate gracias a sus 17 victorias.

Sin disputar su partido de la jornada 34, Vancouver no solo logró el primer lugar de la conferencia por primera vez en su historia, también clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Dallas mantiene opciones de clasificarse a las competiciones internacionales, aunque dependerá de que Inter Miami no derrote a New England Revolution en la jornada del domingo.