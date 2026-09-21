Venezolano es herido de bala en Texas por agente de migración

Un venezolano fue trasladado a un hospital el domingo en Austin, Texas, tras ser baleado por un agente federal, informaron las autoridades, en un nuevo incidente que pone el foco en los operativos migratorios en EE.UU.

En julio el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente de inmigración en Houston.

El hombre herido este domingo fue identificado por su abogada como Wilber Garcés Pérez, de 28 años.

El hombre se encuentra en condición estable pero grave, con una herida de bala que recibió durante una persecución, indicaron las autoridades.

Medios locales mostraron imágenes de un vehículo sedán azul aparentemente vinculado con el incidente y reportaron que Garcés trabajaba como repartidor, aunque no se precisó su estatus migratorio.

Televisoras difundieron imágenes de al menos 50 personas manifestándose en el lugar donde ocurrió el tiroteo.

"Estoy muy enojado y extremadamente decepcionado de que una persona haya sido baleada en las calles de Austin por ICE", declaró el alcalde Kirk Watson en X, refiriéndose a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que implementa las políticas antiinmigración del gobierno de Donald Trump.

El hecho tuvo lugar en medio de un "aumento significativo, casi de la noche a la mañana", de las operaciones de ICE en la capital de Texas, explicó Watson en una conferencia de prensa.

ICE no ha divulgado aún información sobre el incidente. Watson insistió en que las fuerzas del orden locales deberían participar en la investigación y no solamente quede en manos del gobierno federal.

El congresista demócrata Greg Casar dijo a la prensa que "ICE no ha sido veraz en tiroteos ocurridos en otras ciudades".

Citó el tiroteo donde perdió la vida la estadounidense Renee Goode en Minneapolis en enero de este año. Las imágenes de video contradijeron la versión de ICE de que había intentado atropellar a un agente federal.

"Es terrible que esta tragedia haya llegado hasta aquí", expresó Casar.

En el caso de Salgado en Houston, el gobierno también aseguró que él trató de atropellar a agentes federales, pero testigos que iban con él lo han negado. Las investigaciones continúan.

Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en EE.UU. en agosto.

Los agentes del ICE, fuertemente armados y a menudo enmascarados, han enfrentado una fuerte reacción en todo el país por sus tácticas agresivas y frecuentemente violentas, incluyendo el tiroteo contra ciudadanos estadounidenses.

Entre ellos se encuentra Rubén Ray Martínez, un joven de 23 años que fue baleado por el ICE en marzo de 2025.