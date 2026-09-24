Venezuela insta a Guyana en la Asamblea de la ONU a negociar por el Esequibo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este miércoles a Guyana a negociar para dirimir la histórica controversia territorial sobre el Esequibo, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Guyana y Venezuela mantienen una disputa territorial por la región de Guayana Esequiba que data del siglo XIX.

La controversia territorial se intensificó a partir de 2015, después de que ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar.

En su discurso ante el pleno de la ONU llamó a Guyana "a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra".

"Los acuerdos que más perduran son los que provienen de negociaciones bilaterales por encima de organismos externos", aseveró durante la primera participación de un mandatario venezolano en una Asamblea General de la ONU desde 2018.

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, ya había insistido en la negociación con Guyana en mayo, durante una intervención ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la máxima jurisdicción de la ONU.

El Esequibo, bajo control de Guyana, ocupa unos 160.000 kilómetros cuadrados, más de dos tercios de ese país. Venezuela reclama como propio ese territorio.

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial británica, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.