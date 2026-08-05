Venta de acceso preferencial a Truth Social por parte de Trump levanta suspicacias

La decisión de Donald Trump de cobrar por el acceso anticipado a sus publicaciones en Truth Social, que a menudo mueven los mercados, genera preocupación tras un año y medio de una administración que ha visto un enriquecimiento sin precedentes del presidente estadounidense y su familia.

Trump y sus familiares cercanos ganaron miles de millones de dólares en su segundo mandato en la Casa Blanca mediante negocios de criptomonedas, operaciones inmobiliarias, transacciones bursátiles y pagos derivados de demandas judiciales.

Y el sábado, Trump Media and Technology Group lanzó un producto llamado Truth API, presentado por primera vez a mediados de julio.

El objetivo es que los suscriptores del servicio de pago obtengan acceso casi instantáneo a los mensajes de Trump en Truth Social, segundos cruciales antes que el público en general.

Gran parte de lo que publica Trump en Truth Social son memes generados con IA e insultos a sus adversarios políticos.

Pero Trump también utiliza la plataforma para anunciar grandes noticias, que van desde novedades sobre la guerra en Irán hasta aranceles comerciales, todo lo cual puede hacer que los valores de mercado se desplomen o se disparen al instante.

El medio Axios informó que las tarifas de suscripción mensual para el acceso anticipado oscilan entre 60.000 y 100.000 dólares.

Cinco empresas de corretaje se registraron poco después del lanzamiento, según The Wall Street Journal.

La idea detrás de este nuevo servicio de pago es "dar a los inversores y algoritmos más rápidos una ventaja de una fracción de segundo", dijo a la AFP Art Hogan, analista de B. Riley Wealth Management.

- "Abuso escandaloso" -

Los críticos, sin embargo, afirman que se trata de corrupción, pura y simple.

El senador demócrata Mark Warner anunció el martes en X que ha presentado un proyecto de ley "para reprimir esta corrupción y garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso libre e igualitario a los anuncios públicos de los funcionarios del gobierno".

Sus colegas Elizabeth Warren y Adam Schiff pidieron la semana pasada que la Sec, el organismo que regula los mercados bursátiles estadounidenses, abra una investigación sobre lo que calificaron de "abuso escandaloso del cargo presidencial para su beneficio personal".

Horas después del lanzamiento del nuevo servicio, Trump ofreció una clara demostración de cómo sus palabras en Truth Social pueden efectivamente mover los mercados: cuando anunció el sábado que cancelaba un plan para atacar Irán, el precio del petróleo bajó.

Ann Lipton, profesora de Derecho en la Universidad de Colorado, en Boulder, dijo que Trump conoce el valor de sus declaraciones y que, cuanto más sacuda los mercados, más valioso se vuelve su nuevo servicio.

"Esto le da a Trump un incentivo para publicar cosas que muevan los mercados, independientemente de si ese tipo de revelaciones responde al interés del pueblo estadounidense", señaló Lipton, especialista en regulación de mercados de valores.

Trump ha restado importancia a las preocupaciones.

El mes pasado defendió los aproximadamente 1.200 millones de dólares que ganó en negocios de criptomonedas en 2025, argumentando que "todo el mundo está obteniendo ganancias" del auge bursátil desde que él regresó a la Casa Blanca.

Pero una encuesta de CNN/SSRS publicada a finales de julio indicó que el 64% de los consultados considera que Trump ha ido "demasiado lejos" en la búsqueda de intereses financieros personales mientras ocupa la Casa Blanca.

Forbes, un medio financiero, ha estimado que el patrimonio neto de Trump se disparó de 2.300 millones a 6.500 millones de dólares desde 2024, cuando ganó las elecciones frente a Kamala Harris.