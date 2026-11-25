Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron en el mes de octubre, sorprendiendo a los mercados que preveían por una caída, según datos publicados el miércoles por el Departamento de Comercio.

Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 14,2% respecto de septiembre, alcanzando una tasa anual ajustada de 701.000 unidades en octubre, informó el Departamento de Comercio.

Es claramente mejor de lo que habían anticipado los analistas, que esperaban más bien una nueva caída de las ventas y preveían 645.000 unidades vendidas en ritmo anualizado, según el consenso publicado por MarketWatch.

Los datos revisados de septiembre redujeron las ventas de viviendas nuevas de ese mes a 614.000, el nivel más bajo desde enero. Antes se había reportado la venta de 676.000 casas y apartamentos.

En la medición interanual, las ventas subieron un 7,5%, según los datos.

Los precios de las viviendas nuevas cayeron en octubre y siguen descendiendo un 3,2% en términos interanuales, según mostraron los datos.

La tasa promedio de una hipoteca a tipo fijo a 30 años se situó en el 7,28% la semana pasada, según el prestamista Freddie Mac.

En los últimos meses, las tasas han alcanzado sus niveles más altos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, impulsadas por una inflación elevada y por mayores tipos de interés destinados a contener los precios.

El precio de venta en promedio de las viviendas nuevas vendidas en octubre bajó un 0,3% intermensual, hasta 391.300 dólares.