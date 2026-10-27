Ventas de viviendas nuevas en EEUU siguieron bajando en septiembre

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en el mes de septiembre, aunque menos de lo previsto por los mercados, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, 676.000 casas y apartamentos nuevos encontraron comprador, en proyección anual -una estimación del número total de ventas en un año según el ritmo mensual observado-, lo que supone un retroceso del 0,6% con respecto a agosto.

Aun así, es ligeramente mejor de lo que anticipaban los analistas, que esperaban una caída más pronunciada, a 653.000 unidades vendidas en ritmo anualizado, según el consenso publicado por MarketWatch.

En la medición interanual, el descenso es más acusado, y alcanza el 5,3%.

El mercado inmobiliario en Estados Unidos muestra cada vez más signos de desaceleración, entre unos precios todavía elevados y unos tipos de interés de los préstamos hipotecarios que vuelven a niveles récord, en un contexto en el que el poder adquisitivo figura entre las principales preocupaciones de los estadounidenses.

Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, dieron un ligero respiro, pero se mantienen en los niveles de interés más altos desde finales de 2023, en una media de 7,32%, según datos actualizados al 22 de octubre de la agencia de refinanciación Freddie Mac.