Ventas minoristas en EE.UU. repuntan en agosto, impulsadas por precios del combustible

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en agosto, impulsadas una vez más por el gasto en gasolina, según datos oficiales publicados el miércoles.

El mes pasado, estas ventas ascendieron a 773.900 millones de dólares, un incremento del 1,2% con respecto al mes anterior y del 6% interanual.

Los analistas esperaban un aumento del 0,8% mensual, según el consenso publicado por MarketWatch.

Este incremento compensa en parte la caída del 0,5% registrada en julio, según el dato revisado.

El índice de ventas minoristas incluye una amplia gama de actividades de consumo, como compras en tiendas, salidas a restaurantes o abastecimiento de gasolina.

Pero no está ajustado por la inflación, por lo que ante un volumen constante de consumo, el importe del gasto aumenta.

En agosto, una vez más fueron los gastos en gasolineras los que impulsaron el crecimiento con un incremento del 3,1% mensual y 21% interanual. Los precios en los surtidores se vieron impulsados por el conflicto en Oriente Medio.