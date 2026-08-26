Venus y Serena Williams, invitadas para el dobles femenino del US Open (organizadores)

Las hermanas Venus y Serena Williams recibieron una invitación para disputar el dobles femenino del Abierto de Estados Unidos, que comienza el domingo, anunciaron el miércoles los organizadores del último torneo de Grand Slam de 2026.

El anuncio de la USTA llega tras el espectacular regreso el martes de Serena Williams a la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows, cuando junto al español Carlos Alcaraz ganaron su primer partido en el torneo de dobles mixto del US Open.

Serena y Alcaraz luego fueron eliminados en cuartos de final, también el martes.

Venus, su hermana mayor, ya había recibido una invitación para participar en el singles femenino del US Open, en el que Serena no participará.

Las hermanas Williams deberían jugar su primer partido de dobles el 3 o el 4 de septiembre, según la USTA.

Serena Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam en singles, regresó este verano al circuito a los 44 años, tras cuatro alejada del mismo.

Venus, de 46 años y con siete títulos de Grand Slam, volvió al circuito en julio de 2025 y ha disputado varios partidos tanto en individuales como en dobles.

Entre las dos hermanas suman 14 títulos de Grand Slam en dobles femenino, incluidos dos Abiertos de Estados Unidos (1999 y 2009).

También han ganado juntas tres medallas de oro olímpicas en dobles femenino.

La última vez que jugaron juntas en Nueva York fue en 2022, cuando perdieron su partido inaugural contra la pareja formada por las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova. También perdieron en su debut en el WTA 1000 de Cincinnati hace 10 días.

La dupla también había sido invitada a jugar en Wimbledon en julio, pero Serena tuvo que retirarse debido a una lesión en la rodilla sufrida durante su derrota en la primera ronda del torneo de singles.