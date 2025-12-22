Víctimas de Epstein critican la publicación parcial y lenta de archivos del caso en EEUU

Víctimas del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, vinculado a élites políticas y de celebridades estadounidenses, denunciaron el lunes la publicación parcial de los archivos del caso por parte del Departamento de Justicia.

El Congreso aprobó una ley para la publicación, con fecha límite el 19 de diciembre, de los registros gubernamentales sobre Epstein, quien oficialmente se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York antes de un proceso judicial.

Un grupo de víctimas del exfinanciero criticó en un comunicado publicado en X que solo una "fracción" de los documentos se haya hecho pública y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos publicados el viernes sin "ninguna explicación".

"Se nos dijo que aún hay cientos de miles de páginas de documentos sin publicar", afirmaron en el texto. "Son violaciones claras de una ley inequívoca", agregaron.

Solo una parte de los documentos estaba disponible en el sitio del Departamento de Justicia el viernes en la noche y muchos de estos estaban tachados, como una retranscripción de 119 páginas de deliberaciones de un jurado, cuya publicación había sido "autorizada por un juez federal", denuncia el texto.

"Al mismo tiempo, numerosas identidades de víctimas quedaron sin censura, causando un daño real e inmediato", afirmaron.

El Departamento de Justicia respondió que necesitaba más tiempo para publicar el resto de los archivos.

Sin embargo, la oposición demócrata ve este retraso como una maniobra política destinada a evitar la divulgación de información supuestamente comprometedora para el presidente Donald Trump, quien aparece en imágenes junto a Epstein.

"Esto es un encubrimiento descarado. Pam Bondi y Todd Blanche están protegiendo a Donald Trump de rendir cuentas, y el Senado tiene el deber de actuar", dijo el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, en referencia a la secretaria de Justicia y el fiscal federal adjunto, respectivamente.