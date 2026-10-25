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LA NACION

Victoria de Andrea Kimi Antonelli en GP de Estados Unidos; Leclerc fue segundo

El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, decimoctava prueba del Campeonato Mundial de 2026, este domingo en...

Victoria de Andrea Kimi Antonelli en GP de Estados Unidos; Leclerc fue segundo
Victoria de Andrea Kimi Antonelli en GP de Estados Unidos; Leclerc fue segundoANDREJ ISAKOVIC - AFP

El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, decimoctava prueba del Campeonato Mundial de 2026, este domingo en el circuito de Austin, en Texas.

Esta es la clasificación final, tras los 308,405 km de carrera:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

los 308,405 km en 1H35:16.650

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 13.078

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 17.485

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 18.515

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 30.521

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 34.373

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 52.674

8. George Russell (GBR/Mercedes) 54.303

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.183

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:27.516

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:34.945

12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta

14. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) a 1 vuelta

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) a 1 vuelta

17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

18. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta

Los demás pilotos no terminaron la carrera

AFP
Gran Premio de Estados UnidosFórmula 1Andrea Kimi AntonelliCharles LeclercMax VerstappenServicio de noticias
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