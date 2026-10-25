Victoria de Andrea Kimi Antonelli en GP de Estados Unidos; Leclerc fue segundo
El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, decimoctava prueba del Campeonato Mundial de 2026, este domingo en...
El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, decimoctava prueba del Campeonato Mundial de 2026, este domingo en el circuito de Austin, en Texas.
Esta es la clasificación final, tras los 308,405 km de carrera:
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
los 308,405 km en 1H35:16.650
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 13.078
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 17.485
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 18.515
5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 30.521
6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 34.373
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 52.674
8. George Russell (GBR/Mercedes) 54.303
9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.183
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:27.516
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:34.945
12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta
14. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) a 1 vuelta
16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) a 1 vuelta
17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
18. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta
Los demás pilotos no terminaron la carrera