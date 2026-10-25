Victoria de Kimi Antonelli en el GP de Estados Unidos y posiciones del Campeonato Mundial
El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, decimoctava prueba del Campeonato Mundial de 2026, este domingo en...
El italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, decimoctava prueba del Campeonato Mundial de 2026, este domingo en el circuito de Austin, en Texas.
Esta es la clasificación final, tras los 308,405 km de carrera:
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
los 308,405 km en 1H35:16.650
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 13.078
3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 17.485
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 18.515
5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 30.521
6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 34.373
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 52.674
8. George Russell (GBR/Mercedes) 54.303
9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.183
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:27.516
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:34.945
12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 vuelta
14. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta
15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) a 1 vuelta
16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) a 1 vuelta
17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
18. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta
19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta
Los demás pilotos no terminaron la carrera
Posiciones del Campeonato Mundial de pilotos:
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 365 puntos
2. George Russell (GBR) 242
3. Lewis Hamilton (GBR) 241
4. Max Verstappen (NED) 236
5. Charles Leclerc (MON) 233
6. Lando Norris (GBR) 211
7. Oscar Piastri (AUS) 144
8. Isack Hadjar (FRA) 105
9. Liam Lawson (NZL) 77
10. Pierre Gasly (FRA) 42
11. Arvid Lindblad (GBR) 38
12. Franco Colapinto (ARG) 27
13. Oliver Bearman (GBR) 23
14. Nico Hülkenberg (GER) 13
15. Gabriel Bortoleto (BRA) 10
16. Estéban Ocon (FRA) 7
17. Fernando Alonso (ESP) 7
18. Carlos Sainz Jr (ESP) 7
19. Alexander Albon (THA) 5
20. Yuki Tsunoda (JPN) 1
21. Lance Stroll (CAN) 0
22. Valtteri Bottas (FIN) 0
23. Sergio Pérez (MEX) 0
Posiciones del Campeonato Mundial de constructores:
1. Mercedes607 puntos
2. Ferrari 474
3. Red Bull 355
4. McLaren 355
5. Racing Bulls 102
6. Alpine 69
7. Haas 30
8. Audi 23
9. Williams 12
10. Aston Martin 7
11. Cadillac 0