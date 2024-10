Video: captan el momento exacto del robo de dinero en un restaurante mexicano de Chicago

Tres hombres protagonizaron un robo en el restaurante Taco and Burrito Express, ubicado en el barrio de Wicker Park. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que los ladrones ingresaron cerca de las 11 pm del sábado y forzaron la entrada al romper el vidrio de la puerta principal.

Una vez dentro, los delincuentes se movieron rápidamente a través del local en busca de dinero en efectivo. Tras revisar la parte trasera del restaurante, lograron su objetivo y escaparon del lugar en cuestión de segundos.

Como informó CBS News, el reporte policial detalló que los delincuentes se llevaron dinero de la caja registradora, aunque en principio no había conocimientos del monto. El asalto, que no duró más de un minuto, dejó daños considerables, aunque los sospechosos lograron huir antes de la llegada de la policía. Por el momento, no hay detenidos, y las autoridades continúan investigando el caso.

Los autores del robo entraron encapuchados al restaurante mexicano

Robo recurrente y mayor

El propietario del local mencionó que esta no fue la primera vez que el restaurante sufre el ataque de estos tres encapuchados. En una ocasión anterior, los ladrones ingresaron y se llevaron únicamente propinas, como si estuvieran reconociendo el lugar.

Esta vez, sin embargo, el daño fue mayor. La esposa del dueño relató que los delincuentes rompieron varias puertas y ocasionaron daños en el baño, lo que elevó el costo de las reparaciones entre US$2.000 y US$3000, monto superior a los mil dólares que lograron sustraer en efectivo.

Alerta y respuesta inmediata

La esposa del propietario fue alertada del robo gracias a una notificación de la aplicación de seguridad en su teléfono. A las 11 pm, la alarma le advirtió de la intrusión, y de inmediato llamó a la policía. “Los daños que han hecho fue más de lo que se robaron en dinero”, señaló preocupada.

Este incidente se suma a ola de robos que afectó tanto a comerciantes como a residentes de la zona de Wicker Park, algo que genera alarma en la comunidad. La Policía de Chicago continúa con las investigaciones para dar con los responsables y restablecer la calma en la zona.