El barbero de Chesterfield que se hizo famoso en TikTok por sus cortes y sus acciones solidarias

Hace más de un año que Thai Nguyen, un peluquero de Virginia, oriundo de Vietnam, comenzó a subir a Instagram y TikTok videos de antes y después de cortes y peinados y sus flequillos texturizados se convirtieron rápidamente en un fenómeno viral. El joven de 24 años no tiene una peluquería propia. Trabaja en Clippers 3.0, propiedad de Maurice Carpenter, quien lo descubrió y lo contrató no por su éxito en las redes sino por su perfil solidario.

Thay y Maurice se conocieron en la Universidad de Virginia, donde el joven, además de estudiar les cortaba el pelo gratis a las personas sin hogar y a los niños de Richmond. Hoy, ya famoso, continúa realizando acciones solidarias en los tiempos muertos que le deja la creciente demanda que la viralización de su trabajo ha generado.

Si bien sus padres emigraron junto a él a los Estados Unidos, la mayor parte de la familia de Thay sigue en el extranjero, y aunque no tan seguido como quisiera, la suele ir a visitar. “Cuando regresé de Vietnam luego de mi último viaje me di realmente cuenta de lo afortunado que soy de vivir aquí, y pensé que tenía que hacer algo por las personas que no son tan afortunadas como yo”, contó Nguyen entrevistado por el canal 06 de Richmond sobre sus cortes solidarios.

También luego de ese viaje se decidió a trascender. “Empecé a ver a otros peluqueros explotar en las redes y pensé, si ellos podían hacerlo, yo también, explica, sobre el inicio de su carrera como influencer, que comenzó en junio de 2023 y sigue en ascenso con casi 800 mil seguidores en TikTok en su cuenta nguyensteadycutting

Obviamente, no todo es virtual en la vida de Thay, ya que con el éxito no solo Virginia lo eligió para cortarse el pelo, sino que según relata en la entrevista, nuevos clientes han llegado desde lugares tan lejanos como Carolina del Norte, Georgia y Kentucky. “Es un joven muy humilde y enérgico”, agregó su jefe en diálogo con el mismo medio, “Me gusta ver que el éxito no se le ha subido a la cabeza”, concluyó.

Para Thay la clave está en que su sensación de logro no proviene del número de seguidores o de su apretada agenda. “Realmente sonrío de alegría cuando al dar vuelta a la silla veo las reacciones de mis clientes por su nuevo peinado”, dice.

“La gente sonríe, y cuando se levantan de la silla, cuando se sienten más seguros de sí mismos, me hace sentir muy bien, me hace sentir muy feliz poder hacer eso”.

Por ahora, en los planes del joven no figura ponerse un lugar propio o utilizar su fama para buscar trabajo en sitios de mucho renombre. La idea que lo motiva a seguir adelante es “poder volver a visitar a su familia en Vietnam y trabajar con los menos afortunados en el área donde crecieron sus padres”, explica.

Obviamente, para eso cree que la única magia que funciona no está solo en las redes, sino principalmente en su disciplina y el amor con que realiza cada día su trabajo.

Con casi 1 millón y medio de inmigrantes con residencia permanente legal, Vietnam figura en el sexto lugar entre los 20 países desde donde proviene la mayor cantidad de inmigrantes naturalizados en EE.UU. en 2022 y el séptimo entre los países de donde vienen aquellos que pueden ser potencialmente elegibles para conseguir la naturalización.

LA NACION