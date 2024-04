Este es el video de tan solo 12 segundos con más “Me Gusta” en la historia de TikTok

Escuchar

TikTok siempre da que hablar. Ya sea por sus historias virales o como en este caso, el video con más “Me Gusta” de la historia. La protagonista de este clip viral se llama Leah Halton y es una joven influencer australiana de 23 años. En el clip de solo 12 segundos, se la ve cantando una canción en su auto y no bastó más para que se convierta en el más popular de la plataforma.

El video fue subido hace dos meses y revolucionó las redes, además de acumular 777 millones de visualizaciones y 49.5 millones de likes, juntó casi dos millones de comentarios. Leah se convirtió en una estrella y popularizó el tema Praise Jah In The Moonlight de YG Marley que es el que interpreta en el video mientras hace caras a la cámara.

La joven acumuló casi un millón de seguidores en Instagram y en YouTube en donde aconseja sobre belleza, maquillaje y moda. A través de su creatividad y autenticidad, Halton ha conquistado el corazón de millones de seguidores en todo el mundo, consolidándose como una de las figuras más destacadas en el universo digital actual.

“Algunas veces me pregunto lo que se debe sentir ser así de bonita”, “El eclipse no me cegó, pero su belleza sí”, “Va a llegar a los 50 millones, es solo cuestión de tiempo”, “Además lo hizo con el filtro invertido para demostrar sus rasgos perfectos”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación viral.

Quiso grabar la lluvia a través de su ventana y captó algo terrorífico: “Lo que le faltaba”

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios, entre ellos historias de vida o situaciones desopilantes que le ocurren a algunas personas, las cuales suelen ser las favoritas de otros usuarios. En esta oportunidad, una joven causó gran revuelo al mostrar lo que vio a través de la ventana de su casa durante una tormenta eléctrica.

Todo se dio en el marco de las intensas tormentas que se registraron en Buenos Aires y algunos puntos del país durante el mes de marzo. En ese contexto, una influencer decidió mostrar cómo se veía la lluvia mediante la ventana de su edificio, pero quedó sin palabras con lo que captó: un sinfín de murciélagos trepados en el vidrio.

El video, compartido a través de la cuenta @lapatoniki, rápidamente se volvió viral en la plataforma, dejando a todos los espectadores atónitos por la situación bastante inusual. En las imágenes, se puede ver claramente a varios murciélagos trepando el vidrio de la ventana en un aparente intento de resguardarse de la tormenta. “Lo que le faltaba al edificio”, escribió la usuaria en el clip, tomándose la situación, terrorífica para muchos, con algo de humor. Asimismo, fue por más y acompañó la secuencia con la canción instrumental característica de Batman, agregando un toque cómico al hecho.

Pese a los intentos de los murciélagos de entrar en la propiedad para estar a salvo de la lluvia, no pudieron hacerlo por la protección que tenía la ventana para que los mosquitos no ingresen, lo que resultó fundamental para que la situación no llegará a mayores.

LA NACION