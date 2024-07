La ciudad rocosa, cercana a Virginia, que es conocida como “la ciudad más amigable” de todo EE.UU.

Escuchar

Harrisonburg no es una isla tropical soñada ni una ciudad europea romántica, sino un pequeña ciudad de aproximadamente 50,000 habitantes en el corazón del valle de Shenandoah en Virginia. Tara Massouleh McCay, editora senior de viajes y cultura de Southern Living, sintió una conexión especial en ese modesto lugar, aunque esté acostumbrada a viajar por otros destinos más exclusivos. “Tal vez fue la copa de vino, el fuego crepitante o el agradable cansancio en mis piernas por nuestra caminata vespertina, pero desde nuestra mesa junto a la ventana en la histórica Joshua Wilton House, Harrisonburg comenzaba a sentirse como mi hogar”, relató sobre su comienzo de viaje.

El viaje es de aproximadamente una hora desde el aeropuerto de Charlottesville-Albemarle, y combina tierras agrícolas y colinas ondulantes, salpicadas de puestos de manzanas que recuerdan la vida y el trabajo de la gente local, aclara su sitio web.

“A medida que nos acercábamos a Harrisonburg y al Parque Nacional Shenandoah, las montañas Blue Ridge se revelaban como patrones en un caleidoscopio. De repente, el paisaje brumoso de tonos marrones y naranjas se transformó en un mosaico vibrante de verdes oscuros, amarillos, óxidos y rojos intensos”, contó la también escritora en su relato.

Por qué Harrisonburg es “la ciudad más amigable”

Harrisonburg se toma muy en serio su título de “Ciudad amistosa”. Desde 2002, más de 2,500 refugiados se han asentado allí, gracias en gran parte a la comunidad menonita local y otros grupos religiosos. En las escuelas públicas de Harrisonburg, los estudiantes hablan más de 55 idiomas. Los trabajos agrícolas atraen a trabajadores migrantes, y la Universidad James Madison y la Universidad Eastern Mennonite aportan una población diversa de académicos. Harrisonburg da la bienvenida a todos y hace que sea difícil irse, pero no siempre fue así.

“Cuando estaba en la universidad aquí, no había nada que hacer”, le confió Kirsten Moore a la periodista, una residente local. “Todos decían: ‘No me voy a quedar. ¿Cuándo puedo irme?’. Pero ahora es una ciudad donde la gente quiere quedarse”. Este cambio se debe a personas como Moore, que vieron potencial en los edificios abandonados del centro, como el taller de reparación de neumáticos de los años ‘50 que transformó en Magpie, un restaurante y panadería modernos, y The Perch at Magpie, un espacio de trabajo y eventos.

Desde su apertura en 2020, Magpie se ha convertido en uno de los lugares más populares, especialmente los fines de semana, cuando las filas para el brunch comienzan mucho antes de abrir. El menú cambia casi semanalmente, pero se puede esperar una mezcla de favoritos como la poutine sureña (papas crujientes con salsa de salchichas) y platos más ligeros como ensaladas abundantes y tostadas caseras de masa madre. No hay que perderse los pasteles del mostrador de la panadería. La galleta de mantequilla de centeno son un delicioso equilibrio de sabores salados y dulces con toques de naranja y cardamomo.

Mikey Reisenberg es otro residente que ha revitalizado la escena culinaria de la ciudad. En Mashita, sirve platos coreanos como bibimbap y japchae, pero también ofrece versiones fusión como un sándwich de pechuga de res con sésamo y soja, o papas fritas cubiertas con kimchi caramelizado. “He luchado con mi identidad toda mi vida, y esta comida ha sido una exploración de eso”, sostiene Reisenberg, adoptado de Corea cuando era niño. “Cocinar se volvió más fácil cuando decidí incorporar elementos de mi identidad en los platos en lugar de reinterpretar la cocina tradicional coreana”.

Qué hacer en Harrisonburg, la ciudad rocosa cerca de Virginia

La primera parada de la editora de viajes fue el mercado de agricultores de Harrisonburg, una tradición de 30 años que se celebra los sábados por la mañana, donde la periodista degustó encurtidos caseros y muffins de chocolate. Luego, caminó una cuadra hasta Main Street y exploró boutiques que ofrecían desde palomitas gourmet en Shirley’s Gourmet Popcorn Company hasta ropa de mujer en The Yellow Button. En The Lady Jane, le costó decidir entre la variedad de velas, joyas, bolsos y otros artículos de regalo de fabricación local. Salió con un par de pendientes y varias tarjetas de felicitación, mientras su esposo acariciaba al gatito juguetón de la tienda, uno de los muchos gatos que han acogido.

Vio obras de artistas locales en Oasis Fine Art & Craft, una cooperativa y galería que exhibe piezas de más de dos docenas de lugareños. Junto con Oasis, el Arts Council of the Valley impulsa la escena creativa de Harrisonburg con subvenciones públicas, las Smith House Galleries, paseos artísticos del Primer Viernes y actuaciones en el Court Square Theater.

En Harrisonburg, la aventura al aire libre está en todas partes, por lo que eligió entre varias actividades para la tarde. La ciudad está rodeada de montañas y senderos, ya sea en el Parque Nacional Shenandoah (a unos 30 minutos del centro), los Bosques Nacionales George Washington y Jefferson, el Arboreto Edith J. Carrier o el sendero pavimentado Friendly City Trail de 3,2 km.

Optó por una caminata corta pero gratificante en el área recreativa Hone Quarry, a la sombra de la montaña Shenandoah. Hay algo para todos: bosques, acantilados de arenisca y una cascada. Tras una subida empinada de media milla por el Cliff Trail, llegó a un mirador impresionante y vio cómo el sol se ocultaba tras los picos azul profundo.

Cuatro razones más para visitar Harrisonburg esta temporada

Recolectar manzanas: visitar Showalter’s Orchard para recoger fruta directamente de los árboles. Luego, se puede disfrutar de un vaso de sidra en la sala de degustación y contemplar las vistas desde el invernadero de la granja.

Tomar el té de la tarde: hacer una parada en Heritage Bakery & Cafe, junto al centro de bienvenida de Harrisonburg, para disfrutar de refrigerios servidos en delicada porcelana.

Paseo en carruaje: disfrutar de un paseo en carruaje por las laderas occidentales de Massanutten Resort antes de que la nieve caiga y los esquiadores lleguen a la pintoresca zona.

Admirar el follaje otoñal: para ver el follaje y disfrutar de vistas majestuosas, se sugiere caminar hasta la torre de vigilancia contra incendios High Knob, conducir hasta Reddish Knob o tomar el sendero Hightop Summit a lo largo de Skyline Drive en el Parque Nacional Shenandoah.

