CBP alerta sobre nuevos requisitos para viajeros que entran en vigor el 1º de agosto en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) alertó al público viajero acerca de los nuevos requisitos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para la importación de perros, que se refiere a aquellos canes que ingresan a EE.UU. y que entrarán en vigor a partir del 1º de agosto.

De acuerdo con lo estipulado por los CDC, estas normas se aplicarán a todos los perros, incluidos cachorros, animales de servicio y aquellos que salieron de Estados Unidos y regresan. También, independientemente de si el dueño del canino es ciudadano estadounidense, residente legal de EE.UU. o ciudadano extranjero. Si no se siguen las reglas, no se permitirá el ingreso del can.

La CBP invita al público a utilizar el sitio web para acceder a la nueva herramienta DogBot de los CDC para determinar qué normas se aplican a su perro Unsplash/Nataliya Vaitkevich

Si se le niega la entrada al perro, será enviado de regreso al último país de salida a cargo del pasajero. Este es el lugar de origen del último viaje, no del lugar donde nació ni donde vive, advierten. Además, es importante tomar en cuenta que todavía se debe cumplir con las regulaciones del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés). Para el caso de los animales importados con fines comerciales (reventa o adopción) la agencia tienen requisitos adicionales.

¿Cuáles son los nuevos requisitos de importación de perros que entran a EE.UU.?

La CBP invitan a los dueños y público interesado a utilizar el sitio web de los CDC para acceder a la nueva herramienta DogBot, y así determinar qué normas se aplican al can en función de las fechas de viaje y el lugar desde el que llega. Los requisitos para que un perro entre a Estados Unidos dependen de:

Cuando llegará el perro a Estados Unidos.

Dónde ha estado el perro en los seis meses anteriores a su llegada a Estados Unidos y si fue un país determinado como de alto riesgo.

Dónde recibió el perro la vacuna contra la rabia (si es necesaria).

Los perros que entren a Estados Unidos, a partir del primer día de agosto, deberán cumplir con nuevos requisitos 123RF

Además, la agencia de protección fronteriza señala que el perro deberá tener al menos seis meses de edad, tener un microchip compatible con la Organización Internacional de Normalización (ISO) al momento del viaje y un recibo del Formulario de importación de perros de los CDC. Otros requisitos y documentos que se aplicarán para la importación de un can, a partir del 1º de agosto, son:

Certificación de vacunación antirrábica extranjera y formulario de microchip avalado por un veterinario oficial del país libre de rabia o de bajo riesgo donde se ha encontrado el perro. También se pedirá un título serológico de rabia válido o dos registros veterinarios del can en esa nación durante los seis meses anteriores. El formato debe completarse dentro de los 30 días anteriores a la llegada a Estados Unidos

por un veterinario oficial del país libre de rabia o de bajo riesgo donde se ha encontrado el perro. También se pedirá un título serológico de rabia válido o dos registros veterinarios del can en esa nación durante los seis meses anteriores. El a la llegada a Estados Unidos Certificación del formulario de vacunación contra la rabia emitido en EE.UU. y respaldado por el USDA antes de que el perro saliera de Estados Unidos, si es el caso.

emitido en EE.UU. y antes de que el perro saliera de Estados Unidos, si es el caso. Certificado de salud de exportación válido avalado por el USDA que sea para el país libre de rabia canina o de bajo riesgo de donde se originó el itinerario de regreso del perro, que solo será válido por 30 días y una entrada a EE.UU. si no contiene información de vacunación contra la rabia. También se podrá solicitar que el dueño documente una vacuna antirrábica válida (no vencida) administrada en Estados Unidos .

que sea para el país libre de rabia canina o de bajo riesgo de donde se originó el itinerario de regreso del perro, que solo será válido por 30 días y una entrada a EE.UU. si no contiene información de vacunación contra la rabia. También . Certificado de exportación extranjero que documente que el perro tiene al menos seis meses de edad y su número de microchip compatible con ISO y ha sido certificado por un veterinario oficial del país exportador. También registros veterinarios (incluido el número de microchip) del can del país exportador libre de rabia o de bajo riesgo durante los seis meses anteriores.

Estados Unidos eliminó la rabia canina en 2007, pero no está controlada en más de 100 países, lo que crea un riesgo, advierten los CDC Freepik

Sidney K. Aki, director de operaciones de campo de la CBP para la oficina de campo de San Diego, explica que: “A partir del 1º de agosto, se implementarán los nuevos requisitos de importación de perros de los CDC para salvaguardar la salud pública”. Y agregó que si bien estos cambios son esenciales, “los viajeros pueden estar seguros de que los tiempos de espera en los puertos de entrada no se verán afectados”.

De acuerdo con los CDC, la rabia canina es mortal en más del 99% de los casos y es 100% prevenible, y en Estados Unidos se eliminó en 2007, pero no está controlada en más de 100 naciones, lo que crea un riesgo para el país con la llegada de los perros importados. A través de estas normas, se previene la reintroducción de la enfermedad.

