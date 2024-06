Estos son los números favoritos de la lotería Powerball, según la inteligencia artificial

Escuchar

¿Azar o cálculos de probabilidades? Es una gran pregunta que se realizan muchos jugadores de lotería antes de escoger sus números. Los números relacionados con fechas de cumpleaños, los de identificación de un automóvil, o los que corresponden a un antiguo domicilio constituyen para muchas personas sus favoritos de “la suerte”.

Otros apostadores, en tanto, analizan los resultados históricos para identificar qué números salen con más frecuencia, y aunque muchas veces encuentran una serie que apareció mucho en el pasado, eso no implica ninguna ventaja en términos predictivos de cara a los nuevos sorteos, pero ahora y cada vez más, están recurriendo a la inteligencia artificial.

En efecto, y más allá de que desde el punto de vista estadístico no existe nada que lo sustente, muchos consideran que en determinadas fechas hay números que tienen más probabilidades de salir que otros y para conocerlos recurren a distintas herramientas de IA.

Específicamente para el último fin de semana de junio los dígitos que sí podrían salir en los sorteos que se celebrarán antes de que finalice el mes según la IA son: 30, 29, 11, 06, 01, 07, 24 y 20, según reseñan en un artículo publicado en El Diario de New York, aunque no dudan en recomendar que “los jugadores deben ser conscientes de las probabilidades y no dejarse llevar por mitos o supersticiones”.

Otros métodos para ganar, según la IA

Junto a los pedidos predictivos, en un contexto donde la IA se ha convertido en una herramienta de uso cada vez más frecuente para resolver determinadas tareas, Copilot, el sistema conversacional desarrollado por Microsoft y OpenAI, una de las preguntas más frecuentes que recibe es: “¿cuáles son los números de la suerte en la lotería?”.

Ante esa demanda, el sistema ha desarrollado diferentes opciones para asistir a los usuarios en la búsqueda del premio mayor, desde numerología personalizada, pasando por selección aleatoria, hasta recomendaciones basadas en la intuición o las creencias personales.

Powerball se juega cada lunes, miércoles y sábado en 45 estados de la Unión Americana AP/Wilfredo Lee

Numerología personalizada

Este método le asigna un número especial a cada persona basado en su fecha de nacimiento.

Copilot sugiere calcular el número de la suerte sumando los dígitos de su fecha de nacimiento hasta obtener un solo dígito. Por ejemplo, si una persona nació el 18 de agosto de 2004, debe sumar los dígitos así: 1 + 8 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 4 = 16, y luego 1 + 6 = 7. En este caso, su número de la suerte es el 7. Para otra persona nacida el 3 de noviembre de 1993, la suma sería: 3 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 3 = 27, y luego 2 + 7 = 9 sería el número de la suerte.

Selección aleatoria

Para aquellos que prefieren dejar la suerte al azar, la herramienta de IA recomienda utilizar generadores de números aleatorios disponibles en sitios web como random.org. Este enfoque se basa en la idea de que la suerte puede encontrarse en la aleatoriedad pura.

Intuición y creencias personales

Copilot sugiere que si existe algún número que parezca especial o significativo, se use. “La IA reconoce que la suerte es impredecible, pero mentalizarse en ganar y usar números que sientas importantes puede ayudar a potenciar tus deseos”, afirma el servicio.

Obviamente, nada garantiza que utilizando estos métodos se gane la lotería. Pero, según plantean, “el proceso de elegir los números de la suerte puede ser divertido y emocionalmente gratificante. Mentalizarse en ganar y usar los números de la suerte puede influir positivamente en la actitud y deseo” más allá de resultar o no útil para acertar en la lotería. Y “ser rico”.

Antes de que finalice el mes según la IA los números de la suerte son: 30, 29, 11, 06, 01, 07, 24 y 20

Recomendaciones de ChatGPT

ChatGPT, por su parte, también brinda consejos para jugar al Powerball y tener mayores oportunidades de ganar, entre ellas las más destacadas son:

Jugar responsablemente. La herramienta aconseja solo apostar la cantidad de dinero que estás dispuesto a perder, ya que los juegos de lotería tienen como objetivo principal garantizar entretenimiento y no ganancias millonarias. Lo mejor es establecer un presupuesto mensual.

Selección de Números. La inteligencia artificial no recomienda jugar con fechas significativas, porque se limita el rango de números. De igual modo, anima a intentar el “Quick Pick”, en donde las máquinas eligen los dígitos al azar.

Crear grupos de juego. Si juegas en conjunto, pueden comprar más boletos, algo que quizá, tú solo, no puedes hacerlo.

Seguir las reglas y verificar los números. Siempre debes seguir las normas establecidas de juego por parte del Powerball, porque en caso de ganar, no tengas problemas a la hora de cobrar tu premio. De igual modo, revisa cuidadosamente los resultados luego de cada sorteo.

Mantente siempre informado. Mantente al tanto de los cambios en las reglas del Powerball o de cualquier otra información relevante que pueda afectar tus posibilidades.

Estudia y considera otras opciones de juego. Si juegas a la lotería solo por querer ganar dinero, quizá es bueno que explores otras formas de juego, en donde las habilidades pueden influir en los resultados, en comparación con la lotería, donde también influye el azar.

Evita estafas. Existen muchas estafas ligadas a la lotería. Es por ello que se aconseja comprar tickets de lotería en sitios confiables, así como evitar compartir información financiera o personal con desconocidos.

