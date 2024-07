Las oportunidades de trabajo en una popular pizzería de EE.UU. que pueden darte la green card

Escuchar

Trabajar en Estados Unidos es un sueño para muchos y encontrar una vía para obtener una green card puede ser un desafío significativo. Frente a este contexto, MAC Pizza, una reconocida cadena de pizzerías, ofrece oportunidades laborales que pueden allanar el camino hacia la residencia permanente en el país. A través de su sitio web de reclutamiento y programas de visa, la empresa se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral y una vida mejor en el país norteamericano.

MAC Pizza ha establecido un programa de reclutamiento diseñado para atraer talento de diversos orígenes. Su portal de aplicación, MAC Pizza Recruiting, destaca la importancia de crear un entorno de trabajo inclusivo y ofrecer oportunidades de crecimiento profesional. La empresa busca empleados en una variedad de roles, desde cocineros y personal de servicio hasta gerentes y supervisores.

Uno de los principales atractivos de trabajar en MAC Pizza es la posibilidad de ascender en la estructura organizativa. La compañía pone un fuerte énfasis en la capacitación y el desarrollo de sus empleados, proporcionando las herramientas necesarias para avanzar en sus carreras.

El patrocinio para la green card

Obtener una green card a través del empleo en los Estados Unidos requiere el patrocinio de un empleador y MAC Pizza se ha destacado por su disposición a patrocinar visas de trabajo para sus empleados.

Según el portal MyVisaJobs, esta empresa, Mac Pizza Management, Inc., ha presentado 162 certificaciones laborales para tarjetas verdes desde el año fiscal 2020 al 2022. En general, según describe este sitio, ocupó el puesto 1459 entre todos los patrocinadores de visas. No obstante, cabe destacar que el que haya presentado las certificaciones, no significa que el trámite se haya completado.

Puestos laborales ofrecidos en MAC Pizza

Trabajar en MAC Pizza implica una variedad de roles y responsabilidades, todos cruciales para el funcionamiento exitoso de la cadena. Los empleados de nivel inicial, como cocineros y cajeros, son responsables de la preparación de alimentos y el servicio al cliente. Estos puestos ofrecen una excelente oportunidad para ingresar al mercado laboral estadounidense y desarrollar habilidades transferibles.

Para aquellos con experiencia y ambición de crecimiento, la compañía ofrece también roles de supervisión. Los gerentes de tienda, por ejemplo, son responsables de la operación diaria, la gestión del personal y la garantía de la satisfacción del cliente. Estos puestos no solo vienen con mayores responsabilidades, sino también con beneficios adicionales y un salario competitivo.

Según My Visa Jobs, las ocupaciones de interés para la green card han sido: trabajadores de preparación de alimentos (105), trabajadores de preparación y servicio de alimentos combinados, incluida la comida rápida (57).

Cuáles son los beneficios de trabajar en empresas como esta

Además de las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, MAC Pizza ofrece una serie de beneficios para sus empleados. Estos incluyen un salario competitivo, beneficios de salud, y en algunos casos, asistencia para la reubicación. Desde la empresa aseguran que apuntan a la creación de un ambiente de trabajo inclusivo y de apoyo, donde los empleados de todos los orígenes pueden prosperar.

