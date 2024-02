escuchar

El Departamento de Estado de EE.UU. administra el programa de Visas de Diversidad, conocido como DV o “lotería de visas”, con el que hasta 55.000 inmigrantes pueden ingresar a Estados Unidos cada año, desde países con bajas tasas de inmigración. Este mismo proceso le permite al solicitante elegido obtener la residencia permanente o green card. Para consultar los resultados de la convocatoria actual, hay que seguir una serie de pasos.

Año a año hay una cantidad reducida de ganadores de la lotería de visas, quienes son seleccionados al azar. Entre los requisitos para este programa se incluyen:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

Tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años en una ocupación elegible.

La visa para Estados Unidos se puede adquirir de diferentes maneras y una de ellas es la Lotería David Franklin - Unsplash

Los países que no pueden participar en este programa son aquellos que tienen una alta tasa de migración a EE.UU. Puntualmente, si la cifra supera las 50.000 personas anuales, ya no son elegibles. En esta oportunidad, quedan descartados los ciudadanos de: México, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Brasil, Colombia, Bangladesh, Canadá, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Nigeria, Pakistán, Reino Unido y Vietnam.

Cómo consultar los resultados de la lotería de green cards

El Programa DV-2025, tuvo su período de inscripción en línea del 4 de octubre de 2023 al 7 de noviembre de ese mismo año. Los participantes en ese proceso podrán consultar de forma virtual los resultados el próximo 4 de mayo, para ver si fueron seleccionados. El departamento advierte que no se comunicará con el solicitante y no le pedirá que pague por adelantado. Además, ser seleccionado no garantiza que recibirá una visa, solo que puede avanzar en el programa.

Paso a paso para consultar los resultados de la lotería de green cards:

Ingresar al sitio dvprogram.state.gov/ESC/CheckStatus.aspx .

Debe recordar su número de confirmación, el nombre/apellido y el año de nacimiento del participante para verificar el estado.

Hacer una autenticación.

Enviar el formulario.

Si se pierde el número de confirmación, es posible recuperarlo en línea a través de un formulario en el que se le solicitarán datos como: año del Programa de Visas de Diversidad, nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Los resultados de la lotería de 2024 están disponibles hasta el 30 de septiembre de este año. Para verificar el estatus, se deberá seguir el mismo procedimiento.

Las autoridades de Estados Unidos publicarán los resultados de la lotería de visas 2025 en mayo de este año Unsplash

Qué hacer fui seleccionado en la Lotería DV 2025

Si una persona es seleccionada en la “lotería de visas” y tiene las calificaciones, puede solicitar una visa de inmigrante. Si se le aprueba, podrá entrar a los EE.UU., convertirse en residente permanente y obtener una green card.

Para solicitar una visa de inmigrante, hay que iniciar sesión en el portal de Visas de Inmigrante/Diversidad.

Completar y enviar la solicitud de visa de inmigrante, formulario DS-260, en línea.

Después de presentar la solicitud, es posible que el solicitante reciba un correo electrónico en el que se le informará sobre una entrevista en una embajada o consulado de EE.UU.

El entrevistador dirá si se obtiene la visa.

Para poder consultar los resultados de la lotería de visas habrá que consultar directamente el sitio web oficial Unsplash

Una cantidad reducida de ganadores ya residen en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal. Para ellos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) procesa las solicitudes de ajuste de estatus.

Para que un solicitante ajuste su estatus bajo el Programa DV, debe establecer que:

Ha sido seleccionado para la Lotería de Visas de Diversidad del Departamento de Estado.

Tiene una visa de inmigrante disponible inmediatamente al momento de presentar una solicitud de ajuste de estatus (Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus).

Es admisible a Estados Unidos.