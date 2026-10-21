Vuelve el apetito por la IA y Wall Street cierra al alza

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, impulsada por los resultados de varias empresas, entre ellas el gigante SpaceX, que reavivaron el entusiasmo por los valores vinculados a la inteligencia artificial (IA).

El índice Nasdaq ganó un 1,05%, el Dow Jones avanzó un 0,69% y el índice amplio S&P 500 se apuntó un 0,58%.

"La plaza estadounidense tuvo una buena sesión, sobre todo el Nasdaq", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, mientras que "SpaceX hizo remontar el ánimo de los inversionistas en materia de IA".

El grupo aeroespacial del magnate Elon Musk anunció el martes tras el cierre una facturación trimestral de 14.600 millones de dólares, casi el triple en un año, y un beneficio neto de 4.400 millones de dólares, el primero de su historia.

Las cifras se deben en buena medida al alquiler de sus centros de datos a otras empresas de inteligencia artificial, entre ellas Anthropic.

La acción de SpaceX ganó un 7,79% hasta los 159,31 US$, es decir unos 150.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

Wall Street también recibió bastante bien la revisión al alza de las previsiones trimestrales del especialista en bases de datos Super Micro Computer (+9,55%).

"Esto da cuenta de una demanda más fuerte de lo previsto para las plataformas de IA", según analistas de Briefing.com.

Por su lado, el gigante de los semiconductores Nvidia ganó un 2,54%, AMD subió un 3,36% y Broadcom avanzó un 1,03%.

Las noticias positivas llegan cuando el parqué neoyorquino sufría por inquietudes en torno al nivel de endeudamiento de las empresas de IA y el temor a una mayor competencia china.