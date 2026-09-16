Wall Street a la baja ante un tono de la Fed más firme de lo esperado

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, ante el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de abrir la puerta a una nueva subida de las tasas de interés.

El Dow Jones cayó un 1,21% y el ampliado S&P 500 cedió un 0,45%, mientras que el Nasdaq se mantuvo sin cambios (-0,01%).

Para frenar la inflación, la Reserva Federal decidió el miércoles por unanimidad —y por primera vez desde 2023— subir sus tipos de referencia, que orientan los costos de endeudamiento.

Ahora se incrementaron un cuarto de punto porcentual, hasta situarse en un rango de 3,75% a 4%.

Esta decisión era ampliamente esperada. "Los mercados habían incorporado una probabilidad de más del 90%", asegura Andrew Melville, analista de Block Scholes.

Pero "la mayoría de los responsables considera que será necesaria al menos una nueva subida este año" para compensar las presiones sobre los precios ligadas a la guerra en Oriente Medio, comentó a la AFP Tom Cahill, analista de Ventura Wealth Management.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó que la inflación era "demasiado alta, desde hace demasiado tiempo".

Por su parte, Donald Trump rechazó el aumento de la Fed y pidió que las tasas bajen "rápidamente", al "1% o menos", en un mensaje publicado en Truth Social.

Un aumento de tasas tiene como objetivo enfriar un poco la economía: endeudarse e invertir resulta más caro, lo que modera la demanda de ciertos bienes y servicios.

Wall Street prefiere un entorno monetario flexible, más propicio para los beneficios de las empresas, de ahí el retroceso de los índices.

El mercado anticipa mayoritariamente una nueva subida de las tasas de interés en la próxima reunión de la institución en octubre, según la herramienta de seguimiento CME Fed Watch.