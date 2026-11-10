Wall Street abre a la baja, lastrada por una inflación más alta de lo previsto

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el martes, afectada por una inflación más elevada de lo esperado en octubre en Estados Unidos, que refuerza el escenario de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mientras los inversores mantienen también la mirada puesta en la salida al mercado bursátil de Anthropic.

En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía un 0,43%, el índice Nasdaq perdía un 0,84% y el índice amplio S&P 500 bajaba un 0,62%.

La inflación se moderó ligeramente el mes pasado en Estados Unidos a 0,4% mensual tras el 0,6% de septiembre, según datos oficiales publicados el martes, peores de lo esperado por los mercados financieros.

La evolución del índice de precios al consumo (IPC) en términos interanuales no fue comunicada por el servicio estadístico gubernamental BLS, debido a la falta de datos recogidos en octubre de 2025 en plena parálisis presupuestaria ("shutdown").