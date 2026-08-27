Wall Street abre al alza impulsada por resultados de Nvidia

La Bolsa de Nueva York abrió este jueves al alza, impulsada por los resultados extraordinarios del gigante de los chips Nvidia y a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal de EE.UU.

En las primeras horas de la sesión, el Nasdaq, que incluye a las principales empresas del sector tecnológico, subió un 0,98%, y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,40%. El Dow Jones Industrial Average cotizaba cerca del punto de equilibrio (-0,09%).

La acción de Nvidia se disparó 6,84% a la apertura de Wall Street, lo que representa una ganancia de más de 300.000 millones en capitalización bursátil y refuerza su posición de líder mundial.