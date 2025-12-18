Wall Street abre con subidas por Micron y la inflación en EEUU

La Bolsa de Nueva York abrió al alza este jueves impulsada por una inflación menor de lo previsto en Estados Unidos y por los buenos resultados del fabricante de semiconductores Micron, después de varios días de incertidumbres sobre el sector de la inteligencia artificial.

Hacia las 14H50 GMT, el Dow Jones subía un 0,43%, el índice Nasdaq ganaba un 1,06% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,77%.

El índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos, que no había dado muestras de ceder en los últimos meses, se situó en noviembre en 2,7% a 12 meses.

Los inversores esperaban una tasa superior, del 3,1%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Esta instantánea del nivel de precios era muy esperada, ya que el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos del 1 de octubre al 12 de noviembre provocó la cancelación del informe de octubre.

"Lo único que impedía que bajasen los tipos de interés era un aumento de la inflación", estimó Adam Sarhan.

Además, el fabricante de semiconductores Micron Technology subía un 15,07% tras publicar unos resultados muy superiores a las expectativas del mercado para el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-2026.