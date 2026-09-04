Wall Street abre en baja tras informe de empleo en EE.UU.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el viernes tras la publicación de unos datos de empleo en Estados Unidos mejores de lo esperado, que dejan las manos libres a la Reserva Federal (Fed) para luchar contra la inflación subiendo tasas de interés.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,41% y el índice ampliado S&P 500 retrocedía un 0,13%. Solo el Nasdaq lograba arañar un 0,01%.

El desempleo se mantuvo estable en agosto en Estados Unidos en un nivel de 4,1%, en un contexto de repunte de las contrataciones.

Este nivel es considerado como pleno empleo, uno de los dos mandatos de la Reserva Federal (Fed, banco central) junto con el control de la inflación.

Los mercados financieros recibieron el informe con cierta amargura: saben que si el empleo va bien, la Reserva Federal va a centrarse en la lucha contra la inflación, que sigue siendo elevada. Y podría echar mano a las tasas de interés para combatirla.

La perspectiva de una subida de los tipos de interés implica la posibilidad de que se encarezca el crédito.