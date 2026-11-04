Wall Street abre en verde tras elecciones de mitad de mandato en EEUU

La Bolsa de Nueva York abrió el miércoles con robustas subidas tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones legislativas en Estados Unidos, lo que reduce en parte las incertidumbres políticas pero aumenta las dudas sobre la regulación de la inteligencia artificial.

Esta apertura va en contra de las previsiones de algunos inversores, que preveían una caída de la bolsa en caso de que se impusieran los demócratas por temor a futuros obstáculos para la construcción de centros de datos, vitales para el funcionamiento y desarrollo de la IA.

Los mercados también temían que Donald Trump impugnara los resultados en caso de derrota ajustada de sus candidatos.

A los 20 minutos de la apertura de la sesión, el Dow Jones subía un 2,3%, hasta los 52.953,18 puntos.

El S&P 500, ganaba 1,7%, hasta los 7.694,75 puntos, mientras que el Nasdaq se disparaba un 2,2%, hasta los 25.920,52 puntos.

"En cierto modo, ya hemos dejado atrás esta incertidumbre", afirmó Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones. "Quizá la magnitud de los avances demócratas haya sido una pequeña sorpresa, pero el resultado ya se esperaba desde hace tiempo".

Kourkafas prevé que los mercados vuelvan a centrar su atención en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y los datos económicos clave, incluido el informe oficial del mercado laboral de octubre que se publicará a finales de esta semana.

El miércoles, la empresa de gestión de nóminas ADP informó de que el crecimiento del empleo en el sector privado fue de 86.000 puestos el mes pasado, lo que supone un ligero descenso respecto a los 90.000 del mes anterior, aunque sigue por encima de las expectativas del mercado.

Uno de los empresarios resentido con la victoria demócrata fue Elon Musk, aliado de Donald Trump y donante de cerca de 500 millones de dólares para varias campañas de candidatos republicanos.

SpaceX y Tesla, ambas propiedad de Musk, caían un 2,1% y un 4,0% respectivamente en las primeras operaciones del miércoles.