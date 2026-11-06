Wall Street busca recuperarse tras caída de tecnológicas

La Bolsa de Nueva York intenta recuperarse este viernes tras su desplome del jueves ligado a las preocupaciones sobre el sector de la inteligencia artificial (IA).

Hacia las 15H15 GMT, el índice tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,83% y el índice amplio S&P 500 ganaba un 1,09%, lejos, sin embargo, de compensar las pérdidas de la víspera. El Dow Jones subía un 0,14%.

"El mercado espera poder presionar hoy el botón de reinicio, pero el camino a seguir dista mucho de estar claro, dado todo el tumulto que siguió a las elecciones" legislativas de medio mandato en Estados Unidos el martes, señaló Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

El Nasdaq sufrió el jueves su peor caída desde abril de 2025, lastrado por el desplome de los valores ligados a la IA.

Los fabricantes de chips recuperan algo de terreno en esta última sesión de la semana. Nvidia (+5,53%), Broadcom (+3,09%) o AMD (+10,38%) subían aunque sin lograr borrar por completo las pérdidas del jueves.

Con la amplia victoria de los demócratas en Estados Unidos los mercados temen normas más estrictas para los centros de datos, inmensos almacenes de servidores indispensables para la IA, especialmente intensivos en consumo energético.

Y es precisamente el desarrollo masivo de las infraestructuras vinculadas a la IA lo que ha impulsado los valores tecnológicos a máximos en los últimos años.