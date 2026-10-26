Wall Street cerró al alza por renovado impulso de la IA

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, impulsada por el renovado interés en los valores de la inteligencia artificial (IA) tras las turbulencias de la semana pasada, así como por una ligera moderación de los precios del petróleo.

El índice Nasdaq ganó un 0,82%, el índice S&P 500 avanzó un 0,70% y el Dow Jones se apuntó un 0,28%.

"El renovado entusiasmo por el sector de la IA ayuda al mercado a recuperarse de la volatilidad de la semana pasada", resumen los analistas de Briefing.com.

El sector tecnológico se vio sacudido por las dudas sobre la rentabilidad de las enormes inversiones necesarias para desarrollar esta tecnología.

"Estas turbulencias han brindado a los inversores la oportunidad de volver a comprar a precios más atractivos", subraya Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

En este contexto, los gigantes de los semiconductores, indispensables para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos de IA, ganaron terreno: Nvidia +2,39%, Broadcom +2,33% y AMD +2,80%.

También el mercado reaccionó con "optimismo" ante el anuncio de Anthropic de que había presentado su solicitud para salir a bolsa, añaden los analistas de Briefing.com.

La solicitud fue conocida antes del inicio de la ronda de negocios.

Aunque la empresa pone de relieve los numerosos riesgos asociados a la IA, en su escrito confirma su vertiginoso crecimiento: en el primer semestre facturó 16.300 millones de dólares, frente a los 4.600 millones de todo 2025.

Se espera que Anthropic debute en el Nasdaq en noviembre, en lo que podría convertirse en la mayor salida a bolsa de la historia.

"Los inversores centran ahora su atención en varias citas clave, entre ellas la publicación de los resultados trimestrales de tres pesos pesados" de la tecnología estadounidense: Microsoft (miércoles), Alphabet (miércoles) y Amazon (jueves), apunta Jose Torres.

Según el analista, "el reciente desplome del Nasdaq (...) ha rebajado considerablemente las expectativas" para estas acciones.

Los precios del petróleo, por su parte, retrocedieron el lunes, lo que dio un cierto respiro a Wall Street. Se mantienen, sin embargo, en niveles globalmente elevados por la guerra en Oriente Medio.

ni/els/dfa/vel/mvl