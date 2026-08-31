Wall Street cierra a la baja afectada por las tensiones en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, afectada por el repunte de los rendimientos de los bonos y de los precios del petróleo debido a la reanudación de ataques entre Estados Unidos e Irán.

El Dow Jones cayó un 0,70%, el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,33%, mientras que el Nasdaq (-0,12%) limitó sus pérdidas gracias al avance de Nvidia. En el conjunto del mes, los principales índices bursátiles estadounidenses están al alza.

"El mercado está cayendo en este último día de agosto, mientras el recrudecimiento de los ataques entre Estados Unidos e Irán hace subir los precios del petróleo crudo y los tipos de interés, desencadenando una toma de ganancias", resume Jose Torres, de Interactive Brokers.

Luego del primer intercambio de ataques desde finales de julio, Donald Trump advirtió que Estados Unidos respondería. "Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un periodista de Fox News.

Su contraparte iraní, el presidente Masoud Pezeshkian, aseguró que "continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región". Y dijo que "seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo".

Con este aumento de la tensión, el barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, volvió a situarse por encima de los 90 dólares.

Entre tanto, los rendimientos de los bonos, considerados como indicadores de las presiones inflacionistas, reanudaron su senda alcista.

Hacia las 20:25 GMT, el rendimiento a vencimiento a diez años de los bonos estadounidenses se situaba en torno al 4,76%, un máximo desde enero de 2025.