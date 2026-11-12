Wall Street cierra a la baja, arrastrada por el impacto de Nvidia

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el jueves, lastrada por los problemas del gigante de semiconductores Nvidia tras la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang, aunque sin ceder al pánico.

El índice Nasdaq -que agrupa los valores tecnológicos- perdió un 0,39%, el ampliado S&P 500 cedió un 0,35% y el Dow Jones un 0,36%.

Los inversores fueron tomados por sorpresa tras la renuncia de Huang a la dirección de Nvidia, después pasar 33 años al frente de la compañía, luego de las revelaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China.

La acción de Nvidia se desplomó un 13% al inicio de la sesión, antes de recuperar algo de terreno. Cerró con una pérdida de 4,34%.

La empresa ha visto evaporarse alrededor de 450.000 millones de dólares en capitalización bursátil desde que estalló el escándalo durante el fin de semana.

El Nasdaq inicialmente fue arrastrado por Nvidia, buque insignia del entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial (IA).

"Dado los estrechos vínculos que unen a Nvidia con tantas otras empresas, se aprecia un ligero efecto residual" en el resto del sector, dijo a la AFP Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

Pero Wall Street y varios títulos tecnológicos lograron subsanar sus pérdidas durante la sesión.

"Se observa un flujo de capital hacia otras empresas especializadas en semiconductores", anotó O'Hare.

Fue el caso de Broadcom, que ganó 5,54%, y AMD (+5,86%).

La matriz de Google, Alphabet (+1,79%), también cerró en territorio positivo, al igual que Amazon (+0,48%) y Microsoft (+0,36%).

Los inversores observarán de cerca los resultados trimestrales de Nvidia, previstos para el 17 de noviembre.