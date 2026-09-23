Wall Street cierra a la baja en medio de subida del rendimiento de los bonos

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles en una jornada en la que subieron los tipos de interés de los bonos, en un contexto de incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio.

El Dow Jones cedió un 0,68%, el Nasdaq perdió un 1,13% y el S&P 500 retrocedió un 0,75%.

Después de dos sesiones consecutivas al alza, al término de las cuales Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico, los índices neoyorquinos perdieron fuerza debido a "la combinación del aumento de los precios del petróleo y de la subida de los rendimientos de la deuda", dijo a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Los participantes del mercado conocieron el miércoles el índice PMI Flash de septiembre, elaborado en base a entrevistas con empresarios, publicado por S&P Global.

Según este indicador, la actividad del sector privado registró en septiembre su mayor crecimiento desde 2021 en Estados Unidos, algo inesperado.

"Ahora se piensa que la Fed va a seguir subiendo los tipos y que no será una medida puntual; es en parte por esa razón" que están aumentando los rendimientos de los bonos del Tesoro, apunta Kourkafas.

Los inversores consideran que la buena salud de la economía estadounidense está fuera de duda y que, por lo tanto, el banco central puede seguir centrado en su mandato de limitar el incremento de los precios al 2% anual.

El comportamiento de Wall Street también se vio influido por el repunte de los precios del petróleo, tras cinco sesiones consecutivas de caída.

"Los inversores se preguntan si existe una vía realista hacia la paz entre Estados Unidos e Irán", señala Jose Torres, de la plataforma Interactive Brokers.

"Intentan conciliar la retórica intransigente del presidente Trump durante su discurso ante la ONU (el martes) con su tono más conciliador tras las conversaciones con Teherán, que calificó de 'muy buenas'", agregó el analista.

La visita de Xi Jinping a Washington, que inicia este miércoles, también es especialmente esperada por los mercados.