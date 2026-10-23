Wall Street cierra a la baja, impactada por un nuevo repunte del petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, impactada por un nuevo repunte de los precios del crudo ante el temor de una escalada en Oriente Medio, mientras persisten las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

El índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, retrocedió un 0,21%, el índice amplio S&P 500 perdió un 0,52% y el Dow Jones cayó un 1,23%.

"La subida persistente de los precios del petróleo sigue pesando sobre la moral de los inversores", explicaron los analistas de Briefing.com.

El precio del barril de Brent, referencia internacional, cerró por encima de los 116 US$, su nivel más alto desde principios de abril.

Estados Unidos podría atacar a Irán este mismo fin de semana, afirmó el viernes el enviado estadounidense para Siria e Irak, Tom Barrack, después de que Washington e Israel multiplicaran en los últimos días las amenazas en ese sentido.

El fuerte repunte de los precios del petróleo reaviva los temores inflacionistas y "constituye un obstáculo mayor para los valores más sensibles a la coyuntura económica", subrayaron los expertos de Briefing.com.

El Dow Jones, más expuesto a los valores cíclicos e industriales, se vio así más afectado que los demás índices estrella de la plaza estadounidense.

Los rendimientos de la deuda pública recuperaron terreno ante la subida de los precios del crudo. La rentabilidad a diez años de los bonos del Tesoro estadounidense se situaba cerca del 5% hacia las 20H20 GMT, frente al 4,95% al cierre del jueves.

En paralelo, los gigantes tecnológicos cerraron con resultados dispares tras una fuerte caída la víspera (Nvidia -0,59%, Alphabet -1,24%, Microsoft +0,66%, SpaceX +1,89%, Meta -0,96%).

"Los inversores temen ahora que Meta y otros gigantes digitales (...) lleguen a vender parte de sus propias acciones para financiar el desarrollo de la IA", explicó David Morrison, de Trade Nation.

Los gigantes energéticos se beneficiaron del repunte de los precios del petróleo, como ExxonMobil (+2,79%), ConocoPhillips (+3,56%) o Chevron (+2,89%).

Las aerolíneas, en cambio, sufrieron reveses (American Airlines -3,89%, Delta -3,14%), al igual que las navieras de cruceros (Carnival -3,55%, Royal Caribbean -3,36%).

El emisor de tarjetas de créditoAmerican Express cayó (-3,68% hasta 313,20 US$) después de anunciar el viernes la supresión del 5% de sus puestos a escala mundial, lo que equivale a unos 3.800 empleos, en el marco de una reestructuración que acompaña la adopción de IA para lograr más eficiencia.