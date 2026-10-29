Wall Street cierra a la baja, lastrada por la caída de Alphabet

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja este jueves, lastrada por los resultados decepcionantes de Alphabet (Google), que reavivaron las preocupaciones sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA).

El tecnológico Nasdaq perdió un 1,38%, el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,30% y el Dow Jones retrocedió un 0,25%.

"Es evidente que este mes ha sido especialmente duro para los inversores que apuestan por la IA", explicó a la AFP Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

El último episodio fue el desplome de Alphabet (matriz de Google) el jueves, luego de la publicación la víspera de unos resultados financieros para el tercer trimestre por debajo de las expectativas del mercado.

Debido a la desaceleración de su negocio de publicidad, el gigante tecnológico estadounidense cayó un 12,64% hasta los 283,82 US$ en Wall Street.

Esto supone casi 480.000 millones de dólares de pérdidas en capitalización bursátil durante la jornada.

La caída de Alphabet ha "lastrado el sentimiento de los inversores respecto a los valores tecnológicos, en particular aquellos más expuestos al universo de la IA", explicaron los analistas de Briefing.com.

La semana pasada, Meta (Facebook, Instagram) ya había sacudido al sector al reavivar los temores de los inversores sobre el creciente coste del gasto en esta tecnología.

Los gigantes de los semiconductores, indispensables para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos de IA, retrocedieron el jueves, como Nvidia (-0,80%), AMD (-2,08%) y Broadcom (-1,94%).

Microsoft (-0,16% a 530,14 US$), por su parte, salió mejor parada.

Su negocio de computación en la nube ("cloud") vio aumentar su facturación un 30% interanual.