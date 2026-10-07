Wall Street cierra a la baja lastrada por las tasas de interés

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el miércoles, afectada por el regreso de preocupaciones sobre el elevado nivel de los costos de endeudamiento de los Estados, ante la falta de noticias capaces de impulsar al alza las transacciones.

Al día siguiente de un doble récord al cierre, el tecnológico Nasdaq y el índice ampliado S&P 500 perdieron cada uno un 0,22%, mientras que el Dow Jones cedió un 0,66%.

"La evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en este caso su tendencia al alza, ha actuado como freno para el conjunto del mercado", subraya ante la AFP Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

La rentabilidad a diez años de la deuda del Estado estadounidense llegó a subir hasta el 5,36%, un nivel que no se veía desde 2002.

Sin embargo, se desinfló a lo largo de la jornada, al beneficiarse en particular de una emisión de títulos por 39.000 millones de dólares que despertó más interés del previsto, una prueba de que, por encima del 5%, los tramos de deuda soberana resultan atractivos.

Hacia las 20H30 GMT, el bono a diez años se situaba finalmente en torno al 5,28%, como en el cierre de la víspera.

"El mercado sigue preocupado por la evolución futura de las tasas de interés", advirtió O'Hare.

Las tasas suben a medida que aumentan las perspectivas inflacionistas: los inversores exigen entonces una prima más elevada para mantener sus márgenes y también influye la perspectiva de un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense).

La mayoría de los responsables de política monetaria estadounidenses estimaron que una "nueva subida de las tasas" de referencia "sería muy probablemente apropiada de aquí a finales de año" para contener la inflación, según el acta de sus debates de septiembre publicada el miércoles.

En septiembre se decidió un nuevo ajuste al alza, el primero desde 2023.