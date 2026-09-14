Wall Street cierra a la baja pero modera sus pérdidas

La Bolsa de Nueva York cerró con un ligero retroceso el lunes al contener sus pérdidas en medio de la inquietud en torno al desarrollo de la inteligencia artificial (IA)

El Dow Jones perdió un 0,29%, el índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,56% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,48%

"La jornada comenzó de forma bastante agitada", con "debates en torno a posibles restricciones sobre la IA", dijo a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities

El Nasdaq llegó a perder hasta un 1,30% ante los llamados de varios directivos del sector tecnológico para frenar el desarrollo de esta tecnología por los riesgos para la seguridad

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, abogó el sábado por una desaceleración frente al riesgo de modelos que avanzan fuera de todo control humano, un mensaje al que se sumaron Elon Musk (SpaceX, Tesla) y Sam Altman (OpenAI)

Sin embargo, desde hace varios meses, las jugosas inversiones de los gigantes tecnológicos en inteligencia artificial han impulsado el alza de los mercados de renta variable, a pesar de las crecientes incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas

Los gigantes de los semiconductores —imprescindibles para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos de IA— retrocedieron, como Nvidia (-3,36%), Broadcom (-4,77%), Micron (-5,25%), AMD (-4,40%) o Intel (-5,59%)

Por su parte, algunos valores del sector del software —cuyo modelo de negocio se ha visto cuestionado por la IA— han recuperado fuerza, "amortiguando las pérdidas registradas por los valores del sector de los semiconductores", señalaron los analistas de Briefing.com

Palantir ganó un 3,64%, Cloudflare avanzó un 7,78% y CrowdStrike se disparó un 13,85%

Paralelamente, la bolsa de Nueva York registró con alivio la desaceleración en los precios del petróleo tras un repunte al inicio de la sesión, "mientras Donald Trump evocaba la posibilidad de un acuerdo con Irán", según los analistas de Briefing.com

El presidente estadounidense indicó en su red Truth Social que Teherán deseaba "alcanzar un acuerdo rápida y desesperadamente"

Tras superar los 109 dólares durante la sesión, el precio del barril de Brent, referencia internacional, terminó finalmente en 105,68 dólares (+1,02%)