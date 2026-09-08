Wall Street cierra a la baja por alza en precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, presionada por los elevados precios de la energía, que perjudican a las empresas y refuerzan las perspectivas inflacionistas.

El Dow Jones cedió un 1,17%, el índice Nasdaq perdió un 0,32% y el índice amplio S&P 500 retrocedió un 0,58%.

"El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio pesa sobre el ánimo de los inversores en Wall Street", considera José Torres, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Los precios del petróleo se acercaron un poco más al umbral simbólico de los 100 dólares el martes tras los ataques en Arabia Saudita, el otro frente del conflicto junto al estrecho de Ormuz.

El aumento de los precios de la energía incrementa los costos de producción de las empresas, que no siempre logran trasladarlos a los consumidores y se ven así obligadas a recortar sus márgenes.

Las pequeñas empresas son las más afectadas "porque generalmente disponen de menos herramientas para compensar las presiones macroeconómicas", señala Torres.

La subida de los precios del oro negro también tiene como consecuencia el aumento generalizado de las expectativas de subidas de precios.

Los inversores conocerán además esta semana las cifras de la inflación estadounidense correspondientes al mes de agosto.

Estos datos "podrían dictar las futuras decisiones de política monetaria" de la Reserva Federal (Fed), según Jay Woods, analista de Freedom Capital Markets.

La institución celebrará su próxima reunión de política monetaria a mediados de septiembre.

"En algún momento, la subida de los tipos de interés empieza a hacerse notar" en las acciones, estima Natalia Lojevsky, de CIFC Asset Management.

La plaza neoyorquina mantiene la vista puesta en el frente comercial, en el primer día de la entrada en vigor de la respuesta canadiense a los nuevos aranceles estadounidenses.

El conflicto entre los dos países vecinos alcanzó un nivel sin precedentes desde la ruptura, el 21 de agosto, por parte del primer ministro de Canadá, Mark Carney, de las negociaciones con Estados Unidos.