Wall Street cierra a la baja por datos de inflación que avivan temores a nuevas alzas de tasas

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo el martes, lastrada por cifras de inflación peores de lo esperado en Estados Unidos y comentarios de un alto cargo de política monetaria, que alimentan temores de nuevas subidas de tasas de la Reserva Federal (Fed).

El Dow Jones perdió un 0,30%, el tecnológico Nasdaq cedió un 0,74% y el índice ampliado S&P 500 bajó un 0,38%.

Las cifras oficiales publicadas al inicio de la jornada mostraron que la inflación se moderó ligeramente el mes pasado en Estados Unidos, con un aumento de los precios al consumidor del 0,4% respecto al mes anterior. Sin embargo, los mercados esperaban una desaceleración más marcada.

Las cifras muestran que las presiones sobre los precios siguen siendo elevadas y que la Fed deberá mantener una línea dura frente a la inflación, dijo a la AFP Joseph Zidle, analista de Cresset Capital.

La Reserva Federal busca mantener la inflación cerca del 2% sin perjudicar el empleo, y muchos inversores creen que el banco central volverá a subir las tasas en su próxima reunión de diciembre.

Pero un endurecimiento clásico —de un cuarto de punto porcentual— podría no ser suficiente, según los observadores. Estos esperan por tanto otro ajuste al alza en enero, de acuerdo con la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Antes de conocerse los datos, el gobernador de la Fed Christopher Waller ya había advertido que respaldaría en diciembre una subida más fuerte, de medio punto porcentual, si la inflación volvía a sorprender al alza.

"Estas dos noticias de signo restrictivo llevaron a las acciones a devolver parte de las ganancias de la víspera", explicó Jose Torres, analista de Interactive Brokers.

Los inversores suelen preferir un entorno de tasas bajas, que facilita el acceso al crédito y favorece el crecimiento de las empresas.