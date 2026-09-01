Wall Street cierra a la baja por tensiones geopolíticas

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, lastrada por las inquietudes económicas generadas por la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que llevó a la subida de los precios del petróleo y los tipos de interés.

El Dow Jones cedió un 0,79%, el Nasdaq perdió 1,03% y el índice ampliado S&P retrocedió 0,71%.

"El problema es que los rendimientos de los bonos están al alza, al igual que el precio del petróleo, lo que ejerce presión sobre la economía", comentó a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán por segunda vez en pocos días, y Teherán afirmó que respondería de forma "decisiva", pese a la advertencia de Donald Trump contra cualquier operación de represalia.

Las hostilidades impulsaron los precios del petróleo.

El barril WTI, referencia estadounidense del crudo, se situó por encima de los 90 dólares por primera vez desde finales de julio.

En términos generales, la inquietud impera en el mercado, especialmente por la trayectoria de la inflación, lo que encarece el costo de la deuda ya que los prestamistas exigen compensaciones más elevadas.

Hacia las 20:25 GMT, el rendimiento a diez años de los bonos del Estado estadounidense se situaba en torno al 4,79%, en su nivel más alto desde enero de 2025 y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Los tipos de interés actúan como los frenos de un auto: ralentizan la economía al aumentar el coste del endeudamiento", tanto para las empresas como para los particulares o los Estados, subrayó Sarhan.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, minimizó estas preocupaciones, al aludir durante una intervención en el canal Fox Business al "boom económico" de Estados Unidos.

Sin embargo, el aumento de las expectativas de inflación con los elevados precios de la energía "probablemente significa que la Fed (el banco central estadounidense) tendrá que esperar más tiempo antes de poder bajar sus tipos", según Sarhan.